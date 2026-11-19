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Situația de la Gaziantep este tot mai tensionată. Echipa ocupă locul 15 în Super Lig, cu doar opt puncte acumulate în primele 11 etape, iar instabilitatea de la nivelul conducerii nu a făcut decât să amplifice probleme din vestiar deja existente.

Restanțe la Gaziantep! Sorescu și Maxim așteaptă banii

Gaziantep a trecut prin schimbări radicale în ultimele luni. A început sezonul cu Mirel Rădoi la comandă, însă tehnicianul român a fost înlăturat după doar câteva luni. Locul său a fost luat de Orhan Ak, dar și acesta a fost demis curând. În consecință, șefii clubului au decis să-l numească pe fostul internațional turc Volkan Demirel în funcția de antrenor principal.

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, au apărut și problemele financiare, care s-au transformat într-o nouă și serioasă sursă de îngrijorare printre jucători. Conform , aceștia nu și-au mai primit salariile de trei luni, iar mulți se gândesc să schimbe peisajul curând, dacă lucrurile nu se vor îndrepta.

Președintele Memik Yilmaz, care și-a reconfirmat recent poziția în cadrul clubului, le-a transmis jucătorilor că lucrurile se vor rezolva în zilele următoare, dar promisiunea nu este suficientă pentru ca încordarea și neîncrederea să dispară. Yilmaz ar fi intenționat să vireze rapid un salariu, în timp ce jucătorii și-ar dori măcar două salarii restante. Jurnaliștii turci sunt cu ochii pe situația de la Gaziantep în aceste zile pentru a vedea ce se întâmplă. Rămâne de văzut dacă președintele Yilmaz va reuși să găsească finanțare pentru achitarea salariilor restante sau jucătorii vor începe să se răzvrătească.

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Turcii îl vor pe Deian Sorescu în continuare

Românii Deian Sorescu (29 de ani) și Alexandru Maxim (36 de ani) sunt doi dintre jucătorii care au de suferit în această perioadă, în tricoul celor de la Gaziantep. În cazul lui Deian Sorescu, fotbalistul va intra curând în ultimele șase luni de contract și va putea negocia nestingherit cu orice club dorește.

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Turcii nu ar dori să-l piardă, mai ales că a fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei în prima parte de campionat, însă . Inițial, s-a zvonit că jucătorul român a refuzat noua propunere a conducerii, însă realitatea este că discuțiile au fost sistate pentru ca starea de incertitudine de la nivelul conducerii să dispară definitiv.

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Deian Sorescu se află la Gaziantep din ianuarie 2024. Inițial, a sosit sub formă de împrumut de la Rakow, apoi a fost transferat definitiv în schimbul a 700.000 de euro. Până în acest moment, Sorescu a adunat 95 de meciuri pentru Gaziantep, reușind să marcheze 16 goluri și să ofere 16 pase decisive.

De asemenea, contractul lui Alexandru Maxim cu Gaziantep expiră în vara lui 2027. Mijlocașul nu are parte de un sezon prea bun – nu a marcat niciun gol în cele 11 meciuri jucate. Cu toate acestea, Maxim și-a câștigat statutul de legendă a clubului din Gaziantep și nu ar fi nicio surpriză să continue și din vară.

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