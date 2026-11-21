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Dinamo riscă să fie sancționată după incidentele incredibile de la meciul cu Petrolul, disputat la Slobozia! Suporterii „câinilor” au tras de un cablu al sistemului VAR, iar monitorul folosit de arbitru a căzut chiar înaintea verificării unei faze importante. Partida a fost întreruptă, însă echipamentul a fost reparat, iar centralul a putut analiza imaginile și a acordat penalty pentru ploieșteni. Ce sancțiuni riscă Dinamo și ce prevede regulamentul FRF?

Dinamo riscă o amendă importantă după incidentele de la Slobozia! Ce prevede regulamentul FRF

, din etapa a 16-a a SuperLigii, a fost marcat de un incident uluitor. În momentul în care arbitrul Gabriel Mihuleac trebuia să verifice o fază controversată în careul dinamoviștilor, monitorul VAR de la marginea terenului a devenit inutilizabil.

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Problemele au fost provocate de care au tras de un cablu al echipamentului video. Monitorul a căzut, iar arbitrul nu a mai putut analiza imaginile. A urmat o întrerupere a partidei, timp în care oficialii au încercat să remedieze problema. În cele din urmă, sistemul a fost repus în funcțiune, iar Mihuleac a revăzut faza și a acordat penalty pentru Petrolul.

Incidentul poate avea însă consecințe pentru clubul bucureștean. Potrivit articolului 83, alineatul 2, litera e) din Regulamentul Disciplinar al FRF, distrugerea bunurilor aflate în incinta stadionului reprezintă o abatere disciplinară. Sancțiunea prevăzută este cuprinsă între 5.000 și 100.000 de lei.

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„Distrugerea obiectelor/bunurilor aflate în incinta stadionului și escaladarea gardurilor ce înconjoară terenul de joc, se sancţionează cu penalitate sportivă de la 5.000 la 100.000 de lei. Clubul gazdă răspunde pentru comportarea neregulamentară a spectatorilor”, se arată în Regulamentul Disciplinar al FRF.

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Poate Dinamo să piardă meciul cu Petrolul la masa verde? Ce spune regulamentul

O altă întrebare importantă este dacă Dinamo riscă să piardă partida cu 3-0 la masa verde. Regulamentul FRF prevede o asemenea sancțiune în situațiile în care nerespectarea măsurilor de ordine determină neînceperea sau oprirea jocului de către arbitru. Mai exact, articolul 83, alineatul 1, litera c) stabilește că nerespectarea măsurilor de ordine care determină oprirea jocului poate fi sancționată cu pierderea partidei prin forfait de către clubul organizator.

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Partida a fost reluată, monitorul VAR a fost reparat, iar arbitrul a reușit să verifice faza și să acorde penalty. Astfel, incidentul nu a împiedicat definitiv desfășurarea jocului, ceea ce face ca pierderea meciului la masa verde o sancțiune cel puțin improbabilă. Probabil Dinamo își va lua o amendă care se va decide la comisii.