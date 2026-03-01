Probleme mari pentru FCSB: Darius Olaru a ieșit accidentat la Arad! Colțescu a dat „roșu” direct

ADVERTISEMENT

fără șanse de a se mai califica în play-off, asta după ce FC Argeș a bătut-o pe Dinamo, 1-0, însă cu toate acestea formația roș-albastră a avut un start de partidă excelent și a marcat de 3 ori în prima parte.

Darius Olaru, accidentat la partida dintre UTA și FCSB. Intrare extrem de dură din partea lui Richard Odada în urma căreia a văzut direct cartonașul roșu

Pentru cei de la FCSB nu au fost însă numai lucruri pozitive în prima repriză a duelului cu UTA, asta după ce Darius Olaru a suferit o accidentare ce pare a fi gravă la prima vedere. Odada l-a călcat pe jucătorul de la trupa bucureșteană, pe gleznă, și acesta a rămas întins pe gazon preț de câteva minute.

Centralul confruntării a intervenit imediat și i-a acordat cartonașul roșu lui Odada pentru intrarea avută. Reluările au confirmat decizia din teren și duritatea intrării pe care Olaru a suferit-o, care a dus, în cele din urmă, la accidentarea sa. Imaginile cu jucătorul nu au fost tocmai pozitive, acesta nu a putut să calce pe piciorul stâng după accidentarea suferită și a fost ajutat să meargă la marginea terenului.

Imediat după pauză jucătorul de la FCSB a fost înlocuit cu Risto Radunovic, schimbare ce a produs modificări la nivel tactic pentru campioana României. Joao Paulo, cel care a fost titular pe postul de fundaș stânga a urcat în linia de mijloc și muntenegreanul a acoperat flancul din lateral al defensivei.

FCSB urmează să joace în play-out

Chiar dacă obține cele 6 puncte puse în joc, la duelurile cu UTA și U Cluj, FCSB nu va mai putea să aibă acces în play-off și va fi în premieră în play-out de la introducerea sistemului. Astfel, SuperLiga va avea o nouă campioana la finalul actualei stagiune, lucru devenit cert în urma rundei cu numărul 29.

Pentru trupa condusă de Elias Charalambous va fi o luptă pentru locurile 7-8, care duc la barajul de calificare în cupele europene. Altă soluție de a ajunge în viitorul sezon european nu mai este pentru FCSB, după ce echipa a fost eliminată din grupele Cupei României.