Sport

Probleme mari pentru FCSB: Darius Olaru a ieșit accidentat la Arad! Colțescu a dat „roșu” direct

Finalul primei reprize a duelului dintre UTA Arad și FCSB a adus o fază terminată cu accidentarea lui Darius Olaru, după o intrare dură a lui Richard Odada.
Mihai Alecu
01.03.2026 | 22:34
Probleme mari pentru FCSB Darius Olaru a iesit accidentat la Arad Coltescu a dat rosu direct
ULTIMA ORĂ
Darius Olaru, accidentat în meciul dintre UTA și FCSB
ADVERTISEMENT

FCSB a început meciul de la Arad fără șanse de a se mai califica în play-off, asta după ce FC Argeș a bătut-o pe Dinamo, 1-0, însă cu toate acestea formația roș-albastră a avut un start de partidă excelent și a marcat de 3 ori în prima parte.

Darius Olaru, accidentat la partida dintre UTA și FCSB. Intrare extrem de dură din partea lui Richard Odada în urma căreia a văzut direct cartonașul roșu

Pentru cei de la FCSB nu au fost însă numai lucruri pozitive în prima repriză a duelului cu UTA, asta după ce Darius Olaru a suferit o accidentare ce pare a fi gravă la prima vedere. Odada l-a călcat pe jucătorul de la trupa bucureșteană, pe gleznă, și acesta a rămas întins pe gazon preț de câteva minute.

ADVERTISEMENT

Centralul confruntării a intervenit imediat și i-a acordat cartonașul roșu lui Odada pentru intrarea avută. Reluările au confirmat decizia din teren și duritatea intrării pe care Olaru a suferit-o, care a dus, în cele din urmă, la accidentarea sa. Imaginile cu jucătorul nu au fost tocmai pozitive, acesta nu a putut să calce pe piciorul stâng după accidentarea suferită și a fost ajutat să meargă la marginea terenului.

Imediat după pauză jucătorul de la FCSB a fost înlocuit cu Risto Radunovic, schimbare ce a produs modificări la nivel tactic pentru campioana României. Joao Paulo, cel care a fost titular pe postul de fundaș stânga a urcat în linia de mijloc și muntenegreanul a acoperat flancul din lateral al defensivei.

ADVERTISEMENT
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și...
Digi24.ro
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump

FCSB urmează să joace în play-out

Chiar dacă obține cele 6 puncte puse în joc, la duelurile cu UTA și U Cluj, FCSB nu va mai putea să aibă acces în play-off și va fi în premieră în play-out de la introducerea sistemului. Astfel, SuperLiga va avea o nouă campioana la finalul actualei stagiune, lucru devenit cert în urma rundei cu numărul 29.

ADVERTISEMENT
Neverosimil: el l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul!
Digisport.ro
Neverosimil: el l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul!

Pentru trupa condusă de Elias Charalambous va fi o luptă pentru locurile 7-8, care duc la barajul de calificare în cupele europene. Altă soluție de a ajunge în viitorul sezon european nu mai este pentru FCSB, după ce echipa a fost eliminată din grupele Cupei României.

  • FCSB are mari pierderi financiare după ce a ratat calificarea în play-off. Formația patronată de Gigi Becali pierde milioane de euro din cauza că este în play-out.
Cele mai tari glume și meme-uri după ce FCSB a ajuns în play-out!...
Fanatik
Cele mai tari glume și meme-uri după ce FCSB a ajuns în play-out! Fanii rivalelor din SuperLiga au savurat eșecul campioanei: „Faceți play-off cu 8 echipe“
Cum arată clasamentul după meciurile directe între cele 6 echipe din play-off. Dinamo...
Fanatik
Cum arată clasamentul după meciurile directe între cele 6 echipe din play-off. Dinamo nu e pe podium!
Zeljko Kopic ia asupra sa înfrângerea din Dinamo – FC Argeș 0-1: ”Am...
Fanatik
Zeljko Kopic ia asupra sa înfrângerea din Dinamo – FC Argeș 0-1: ”Am împins jucătorii la o intensitate foarte mare”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Jucătorul lui Dinamo, distrus în direct de Bogdan Cosmescu: 'Mă enervează, nu ai...
iamsport.ro
Jucătorul lui Dinamo, distrus în direct de Bogdan Cosmescu: 'Mă enervează, nu ai cum să faci așa ceva!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!