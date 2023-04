Probleme mari pentru Ioana Ginghină. Ce a pățit vedeta de Paște

Ioana Ginghină este una dintre actrițele apreciate de publicul larg. Nu puțini sunt cei care o cunosc pentru rolurile ei. Dincolo de asta, ea este și extrem de activă în mediul online, adunând un număr generos de urmăritori.

Ioana Ginghină a rămas fără cont de Facebook

Se pare însă că vedeta este invadată de probleme chiar de Paște. Ioana Ginghină iar situația este destul de gravă, după cum povestește chiar ea. Actrița le-a împărtășit întreaga întâmplare urmăritorilor săi.

La fel ca și alte vedete din România, Ioana Ginghină îi ține la curent pe fanii ei cu mai tot ceea ce se întâmplă în viața ei. Iar de această dată veștile nu sunt deloc bune. Actrița a anunțat public că încearcă să își recupereze contul de Facebook.

Până atunci însă, aceasta a făcut apel la toți cei care îi urmăresc activitatea de pe Facebook să nu ia în seamă niciun fel de mesaj postat pe contul său. Ioana Ginghină se teme de asemenea ca nu cumva să nu își mai poată recupera deloc contul de socializare.

”16.04 acest cont mi-a fost hakcuit. Sper să-l recuperez, dar până atunci orice postare apare, nu este a mea.”, a scris Ioana Ginghină, pe Instagram. Menționăm că această situație vine după ce anterior, vedeta s-a confruntat și cu probleme de sănătate.

Actrița s-a confruntat cu probleme de sănătate

Mai exact, Ioana Ginghină a fost nevoită să își anuleze toate evenimentele pe care le avea programate. Actrița nu a vorbit despre problemele sale și nici nu a spus ce s-a întâmplat cu ea. Pe de altă parte, din ce se observă, acum aceasta se simte mult mai bine.

”Acum pe final de an am avut niște probleme de sănătate combinate cu alte probleme personale și care sper să se rezolve cat mai repede. În rest chiar a fost un an bun 2022, nu mă pot plânge. Sper să se rezolve până în martie 2023 și apoi să nu mai aud”, ne-a spus vedeta.

Tot atunci, ea a vorbit și despre cea mai mare realizare a sa. Ioana Ginghină era extrem de încântată de un spectacol pentru adulți la care lucra. Asta în condițiile în care până acum vedeta a jucat doar în piese pentru copii.