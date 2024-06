Probleme mari pentru Larisa Udilă. Vedeta a ajuns la spital cu soțul și fiul ei: ”M-am internat”

Larisa Udilă se confruntă cu mari probleme. Ea și soțul ei au fost nași de botez, iar la scurt timp au apărut și stările de rău. Acum, vedeta a fost internată la spital alături de fiul ei. Și problemele nu s-au terminat doar aici.

Probleme mari pentru Larisa Udilă

. Bruneta a ajuns la spital, alături de fiul ei de doar doi ani. Pentru ca alții să nu treacă prin același coșmar ca și ea, aceasta a povesti totul pe internet.

Într-o postare pe contul personal de socializare, Larisa Udilă spune că în primă fază a crezut că are enterocolită. În final însă, după mai multe simptome neplăcute și o vizită la spital, aceasta a aflat că este vorba despre norovirus.

Totul s-a complicat în momentul în care fiul ei a ajuns și el să aibă febră. A ajuns la un spital privat, sperând că va fi bine, însă ulterior, lucrurile au degenerat și apoi a venit și diagnosticul.

Larisa Udilă a povestit șirul evenimentelor de la spital și se pare că cei doi au avut de alergat destul de mult până au primit tratamentul. Cele mai triste momente au fost cele în care având în vedere febra.

Fiul vedetei, dar și soțul ei ai au ajuns la spital

„Vă amintiți că am făcut enterocolită cu o zi înainte de botez? Nu era enterocolită, era norovirus. Cum mi-am dat seama? A luat și Milan. M-am internat cu Milan care avea febră 39,3 și vomita. Întâmplarea este că eu, din disperare, am mers la un spital privat. M-am gândit că îl feresc de alți viruși și că o să fie mai bine.

M-au ținut vreo 5 ore cu o perfuzie, mai rău îi creștea febra copilului și, la final, mi-a spus doamna doctor că e suspect de meningită. Acum râd, dar atunci credeți-mă că aproape am căzut din picioare când am auzit. (…) Ne-au trimis la Matei Balș că nu era de competența lor

Norocul nostru este că am ajuns aici și ne-a liniștit pe loc doamna doctor. O doamnă doctor minunată care l-a pus pe Milan pe picioare și a aflat că are Norovirus. Nu pot să vă explic în cuvinte cât am putut să plâng până când nu am văzut copilul pus pe picioare.”, a povestit Larisa Udilă pe Instagram.

Lucrurile nu s-au terminat însă doar aici. Larisa Udilă credea că totul s-a rezolvat însă în final și-a dat seama că și soțul ei a contactat virusul. Acum și bărbatul este tratat la pat. Din fericire însă, fiul ei se simte mai bine.

Bruneta speră ca și soțul său să îți revină cât mai repede și totodată își dorește să nu mai treacă printr-un astfel de coșmar. Ea le-a recomandat de asemenea și urmăritorilor ei să fie vigilenți în fața unui astfel de virus, ale cărui simptome apar ceva mai târziu.