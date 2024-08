Probleme mari pentru Oana Roman în vacanță. Vedeta a fost nevoită să revină de urgență în București: „Până la urmă am ajuns la spital”

Oana Roman, aflată în vacanță pe litoral, a fost nevoită se revină rapid în București. Un accident banal suferit de fiica sa a determinat-o să meargă la spitalul cu care micuța este obișnuită, pentru a se asigura că se simte bine.

Oana Roman a ajuns la spital

Oana Roman și fiica sa nu au avut deloc parte de o vacanță așa cum au dorit. Încă de la început, iar ulterior au fost nevoite să-și întrerupă brusc zilele de relaxare.

Inițial părea că totul decurge bine, dar Isa s-a simțit rău, iar starea i s-a înrăutățit până în punctul în care a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ce s-a întâmplat, mai exact, este faptul că fetița a fost zgâriată de o pisică.

La început, a asigurat-o pe mama sa că este bine. Incidentul nu a speriat-o și a rămas calmă, ba chiar a cerut numai să-i fie curățate rănile, spre bucuria Oanei Roman, care a și lăudat-o pentru curaj.

„A zgâriat-o o pisică isterică. Nu s-a supărat, nu a țipat, nu s-a speriat. Pisica avea și air tag, deci are stăpân. Doar a venit să îmi spună: ‘Mami dă-mi cu Betadină, că m-a zgâriat pisica’”, a transmis Oana Roman

Ulterior, însă, starea fetiței a început să se înrăutățească. S-a confruntat cu simptome mai serioase, precum voma, astfel că vedeta nu a mai stat pe gânduri. A pus totul în balanță și, așa cum era de așteptat, sănătatea copilului său a cântărit mai mult.

„Până la urmă am ajuns la spital. Am venit valvârtej la București după niște episoade de vomă. Am venit aici unde ea se simte confortabil de când s-a născut și este într-un mediu familiar”, a adăugat Oana Roman.

Îl dă pe fostul soț în judecată

Oana Roman este o mamă grijulie și, de când s-a despărțit de Marius Elisei, se ocupă singură de Isa. Asta a spus fiica lui Petre Roman, care a decis

„Nu mă ajută nimeni cu nimic. Sunt doar eu cu ea. Nici măcar familie nu am și nu mă pot baza pe nimeni, și ea se bazează doar pe mine pentru că nu are pe altcineva. Dar e un dar de la Dumnezeu să pot duce, să nu mă plâng și să am putere pentru toate. Eu sunt fericită și recunoscătoare cu viața mea așa cum e.

Nu primește de la tatăl ei niciun fel de pensie alimentară. De când am divorțat, de 3 ani, nu s-a plătit pensie alimentară niciodată. Nu primește, de asemenea, nici măcar alocația, pentru că alocația intră într-un cont administrat de el și nu avem acces, nu am primit acces la acel cont și pensia alimentară nu se plătește deloc”, declara Oana Roman în trecut, conform