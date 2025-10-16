Probleme mari pentru omul FCSB-ului! S-a operat și nu mai are voie să facă sport

Lucian Filip, cel care în acest moment este parte din , are din nou probleme medicale.

ADVERTISEMENT

MM Stoica, vești teribile despre omul FCSB-ului care nu mai are voie să facă sport

Fostul mijlocaș, chinuit de accidentări pe când era jucător, nu are mai mult noroc nici după ce s-a retras. Conform lui Mihai Stoica, acesta s-a lovit din nou la picioare și a fost nevoit să se opereze, iar acum doctorii i-au spus foarte clar că trebuie să renunțe la sport dacă vrea să mai meargă.

„Pe Lucian Filip nu l-au lăsat accidentările nici după ce s-a retras din fotbal. Tocmai ce s-a operat. I-au spus doctorii că nu mai are voie decât să meargă, ca să scape de proteză. Nu mai are voie să alerge, nu mai are voie să joace fotbal, nimic.”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

ADVERTISEMENT

Ajuns la 35 de ani, Filip a fost nevoit să renunțe la cariera de jucător în 2022, la doar 32 de ani. El s-a confruntat de-a lungul timpului cu multe accidentări grave, care l-au ținut mult timp în afara gazonului. Totuși, el a reușit să strângă 181 de meciuri pentru FCSB și a câștigat 7 trofee cu formația roș-albastră, printre care se numără și 3 titluri de campion al României, în 2013, 2014 și 2015.

Cariera lui Lucian Filip, omul care este acum parte din staff

Lucian Filip și-a început cariera la Școala de Fotbal Gică Popescu, din Craiova. În 2007, el ajungea la echipa de juniori a celor de la FCSB, iar de atunci a mai îmbrăcat tricoul Unirii Urizceni, Concordiei Chiajna, FC Snagov și Academica Clinceni, această echipă din urmă fiind ultima la care a evoluat în cariera profesionistă.

ADVERTISEMENT

ca parte a staffului, iar acolo este apreciat pentru implicarea de care a dat dovadă.

ADVERTISEMENT

Ce rol ocupă Lucian Filip la FCSB

În urmă cu 3 ani, Lucian Filip vorbea despre rolul pe care îl are de îndeplinit la FCSB. Fostul fotbalist a dezvăluit că în carieră a fost extrem de disciplinat și vrea să le insufle același lucru jucătorilor campioanei României.

„Mă simt foarte bine. M-am întors la clubul la care am cunoscut cele mai mari satisfacții. Sunt în mediul meu, am o relație foarte bună cu oamenii care sunt în staff și mă simt foarte bine.

ADVERTISEMENT

Când ai o asemenea șansă la un club așa mare, nu ai cum să o ratezi. Mai ales din perspectiva mea. Eu m-am simțit respectat cât am jucat la acest club.

Faptul că oferta a rămas valabilă, pentru mine nu a fost o surpriză. Orice accidentare a fost grea. Cea din 2017 a fost cea mai grea, nu mă așteptam ca lucrurile să meargă așa greu.

Ca jucător, eu am iubit disciplina. În toți anii, nu am luat nicio amendă. Nu am întârziat, nu am avut probleme cu kilogramele.

Rolul meu este să-i țin pe o linie dreaptă, să-i ajut să-și atingă mai repede obiectivele, pentru că toți trebuie să-și dorească să se impună la prima echipă, să joace la echipa națională și, ulterior, să facă pasul către o echipă din străinătate”, declara Filip în urmă cu 3 ani.