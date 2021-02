Gina Pistol urmează să nască în mai puțin de o lună, iar Smiley are probleme mari chiar înainte de eveniment, după ce au apărut niște detalii care îi dau viața peste cap.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Liderul interlop Lucian Boncu susține că i-ar fi preparat cocaină la bong artistului într-un cunoscut club din Capitală. Interlopul a fost trimis în judecată pentru trafic de droguri, alături de alte 14 persoane.

Episodul ar fi avut loc în urmă cu câțiva ani, iar Lucian Boncu a menționat că și alți artiști ar fi fost implicați în asta, cum ar fi Pepe și manelistul Florin Salam.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Probleme mari pentru Smiley, cu puțin timp înainte ca Gina Pistol să nască. Detalii care-i dau peste cap întreaga viață

Smiley așteaptă cu nerăbdare să se nască fetița lui și a Ginei Pistol, pe care o vor strânge în brațe peste câteva săptămâni. Viața prezentatorului de la „Românii au talent” a fost dată peste cap din cauza unor afirmații pe care le-a făcut un cunoscut lider interlop, Lucian Boncu.

Acesta susține că i-ar fi preparat lui Smiley cocaină la bong într-un club din București, unde ar fi avut un concert la momentul respectiv. În cadrul unei discuții cu Cezar Mareș, un cunoscut de-al traficantului de cocaină Milorad Mladenovici („Bonsanaț”), Lucian Boncu a explicat cum a învățat să prepare cocaină la bong, ale cărei efecte se simt mult mai rapid decât în mod obișnuit.

ADVERTISEMENT

Interlopul susține că Smiley ar fi fost unul dintre „clienții” săi, care ar fi încercat acest drog periculos și destul de puternic.

„Avea ca lumea. Hai să-ți arăt o schemă. Dă-mi o sticlă și un pai, staniol. Îmi dă staniolul, îi fac ăsta. Era Smiley și el. Știe ăsta sau îl scot afară? Nu, nu, că e profesor. Zice Smiley ce e asta? Îi zic, stai să vezi. Iau și o vărs în apă. Băăă, ai stricat-o. Fraiere, am diluat-o, dă bicarbonatul. Am trimis-o pe una că nu aveam bicarbonat. Am făcut-o cu bricheta (n.r. în timp ce cu mâna arăta cum a pus flacăra sub) că nu aveam cum să încălzești în birou la el. Îi fac, îi pun o bucată și îi spun ‘Fii atent, tragi la final și ții în piept’. Nu a mai scos afară. A tras un fum și a zis ‘nu mai merg să cânt’. Bă, ai înnebunit. Băi Andrei (n.r. Smiley), că așa îl cheamă, Andrei, du-te și cântă și vino înapoi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

I-am zis lui Pepe scoate-mă de aici (n.r. din birou). Îmi era aiurea. Mă scoate. Avea prima masă lângă boxă. Cea mai tare masă. Lângă avea Nuțu Cămătaru, în spate fraieri, deci ăștia, Mutu… Noi eram prima masă (…) Am stat, pe ceas, trei minute. Vine Pepe disperat, vin bodyguarzii. ‘Luci hai, hai repede. Hai că m-o înnebunit ăla (n.r. Smiley) de cap, hai să-i faci altul că o terminat tot’. ‘Cum s-o termine că i-am dat ditamai bucata?’”, a povestit interlopul, potrivit pressnews.ro.

Lucian Boncu susține că Smiley și-ar fi revenit destul de repede și că ar fi reușit să ducă la bun sfârșit concertul din club.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Era gata, nu era mort. I-am spus bea apă. Câte degete sunt? Patru. Bun, nu are nimic. Zice băi frate, ce tare e asta. Ce e asta? Și îi explic, așa, așa și-mi zice am în cap că totul e ok, nu se vede pe tine, ești mult mai fresh. Da, nu am nimica. A ieșit, a făcut o melodie.

De pe scenă făcea semn (n.r. cu capul) (…) Am stat mai mult în birou, decât în față. M-o pus d…u să-i arăt. I-am arătat cum se face, dar nu a învățat. Trebuie să fii chimist. Trebuie să știi cât o lași, apoi să pui. El o pus… Vezi că e ulei, tu ai aruncat exact uleiul ăla”, a continuat Ludian Boncu.

ADVERTISEMENT

Florin Salam, unul dintre clienții interlopului

Lucian Boncu a susținut că Florin Salam ar fi apelat la „serviciile” sale și că i-ar fi cerut zeci de grame de cocaină pentru el și trupa lui: „Salam…dat 16 grame…pe față….. A venit după 20 de minute mai dă-mi… în formație suntem opt…. Nu îți mai dau. A venit înapoi dă-mi zece la 200 de euro (n.r.gramul)”, a mai spus acesta.

În timp ce DIICOT se ocupa de cazul traficantului de droguri, în apartamentul său au fost instalate camere de suparaveghere. Interlocutorul său l-a avertizat să vorbească mai încet pentru că avea geamul deschis, însă Lucian Boncu și-a manifestat nepăsarea și a spus că „a fost acum doi ani”.