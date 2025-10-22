Probleme mari pentru Teodora Stoica. Ce a pățit fiica lui Meme Stoica: ”Două zile nu am fost om”

ADVERTISEMENT

Teodora Stoica a trecut printr-o perioadă destul de complicată. De abia acum, fiica lui Meme Stoica a dezvăluit că au fost zile în care simțea că ”nu mai e om”. Ce a pățit aceasta?

Teodora Stoica, probleme cu Roată, câinele său

Este bine cunoscut faptul că Teodora Stoica iubește animalele. De altfel fiica lui Meme Stoica are și un câine, Roată, de ani buni. Patrupedul s-a confruntat însă cu niște probleme de sănătate.

Într-o postare pe contul personal de Instagram, Teodora Stoica a dezvăluit motivul pentru care a lipsit de pe internet. Încă de săptămâna trecută, lui Roată i-a fost rău, astfel că aceasta a mers de urgență la veterinar.

În final a primit și diagnosticul: cistită bacteriană acută. Roată a fost internat patru zile, iar în două dintre ele, Teodora Stoica spune că nu a fost om. Situația era cu atât mai complicată în contextul în care patrupedul mai are și alte probleme de sănătate.

Ce a pățit patrupedul

Mai exact, câinele său nu putea să primească antibiotic puternic. Din fericire însă, veterinarii au reușit să îl salveze și să îi administreze un antibiotic blând, care i-a făcut bine lui Roată.

Teodora Stoica s-a arătat recunoscătoare în fața tuturor celor care au ajutat-o și a recomandat mai departe clinica respectivă. Totodată, ea a fost uimită de cât de frumos s-au purtat toți cei de acolo atât cu ea, cât și cu patrupedul său.

„Am fost absentă aici pentru că i-a fost rău săptămâna trecută, m-am dus de urgență la doctor. A avut cistită bacteriană acută. A stat 4 zile internat. 2 zile nu am fost om. Având și probleme renale, nu îi puteau administra antibiotic puternic. Vă zic sincer, nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă nu veneam aici.

Nu doar că i-au administrat un antibiotic foarte blând, dar i-au și scăzut valorile renale. Nu le-a mai avut atât de mici de ani de zile. L-au reparat. Nu există cuvinte să spun cât de tare recomand clinica asta, câtă încredere am în ei, cât de frumos se poartă atât cu mine cât și cu Roată”, a scris Teodora Stoica, pe Instagram, în dreptul unor fotografii cu Roată.

Teodora Stoica și Roată au o relație specială

Menționăm faptul că fiica lui Meme Stoica și câinele său, Roată, au o relație cât se poate de specială. .

Și iată că visul ei a devenit realitate. La un moment dat, tânăra povestea că tot ce face, face alături de Roată. De asemenea, aceasta are o sensibilitate aparte pentru animale și .

„De mică visam să am un câine, să dorm cu el, să fim nedespărțiți. Visul ăsta s-a împlinit acum, trăiesc totul alături de Roată, pe care îl iubesc mai mult decât orice pe lume.

Am știut că vreau să ajut animalele din momentul în care am realizat cât de vulnerabile sunt… Mi se rupe inima când le văd neajutorate, abandonate, ignorate. Și nu mai pot sta deoparte”, a dezvăluit ea, într-un interviu pentru Pets&Cats.