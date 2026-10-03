Probleme mari pentru U Craiova din cauza lui Assad Al-Hamlawi. Ce se întâmplă cu atacantul palestinian

ADVERTISEMENT

Assad Al-Hamlawi traversează o perioadă excelentă la naționala Palestinei, iar forma arătată în ultima acțiune internațională îi poate aduce un statut important în reprezentativa țării sale. Atacantul Universității Craiova a marcat de cinci ori în trei partide disputate în China, iar ascensiunea sa vine însă și cu o posibilă problemă pentru formația din Bănie: participarea la Cupa Asiei din 2027 ar putea să-i afecteze serios programul de la club.

Assad Al-Hamlawi, show total pentru Palestina: cinci goluri în trei meciuri

. În decurs de doar nouă zile, atacantul Universității Craiova a înscris de cinci ori în cele trei partide jucate de reprezentativa sa.

ADVERTISEMENT

Mai întâi, fotbalistul din Bănie a marcat în remiza cu Noua Zeelandă, scor 2-2, apoi a reușit o „dublă” în victoria cu Tadjikistan, scor 4-2. În ultimul meci al stagiului, Palestina a învins categoric China, scor 5-0, iar Al-Hamlawi a punctat iar de două ori. , Federația Palestiniană de Fotbal descriindu-l drept una dintre noile arme din ofensivă, alături de Oday Dabbagh.

„Cu cinci goluri în trei meciuri, Assad Al-Hamlawi și-a confirmat clasa mondială, devenind noua armă din atacul naționalei noastre, alături de Oday Dabbagh. Assad Al-Hamlwi, un leu!“, a scris Federația Palestiniană de Fotbal.

ADVERTISEMENT

5 goluri a marcat Assad Al-Hamlawi la turneul amical din China

Forma arătată în China îi poate asigura lui Al-Hamlawi un loc la Cupa Asiei

Turneul din China poate avea o importanță mult mai mare pentru Assad Al-Hamlawi decât simpla serie de goluri marcate. Atacantul de la Universitatea Craiova și-a consolidat poziția în lotul Palestinei, iar presa locală îl consideră deja un jucător care și-a câștigat locul pentru Cupa Asiei din 2027.

ADVERTISEMENT

Competiția continentală va avea loc în Arabia Saudită, în perioada 7 ianuarie – 5 februarie 2027. Palestina face parte din Grupa A, alături de țara gazdă, Arabia Saudită, Kuweit și Oman. Programul oficial arată că Palestina debutează pe 7 ianuarie, împotriva Arabiei Saudite, apoi întâlnește Kuweit pe 12 ianuarie și Oman pe 17 ianuarie. Așadar, dacă Al-Hamlawi va fi inclus în lotul pentru turneul final, atacantul Craiovei ar urma să fie prins cu echipa națională într-o perioadă extrem de importantă pentru echipa sa de club.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova riscă să-l piardă exact în perioada cantonamentului de iarnă

Aici apare problema pentru Universitatea Craiova. Cupa Asiei începe chiar la începutul lunii ianuarie și se încheie pe 5 februarie, astfel că participarea lui Al-Hamlawi ar putea coincide cu pregătirea de iarnă a formației din Bănie și cu reluarea campionatului. În funcție de parcursul Palestinei și de perioada în care atacantul va trebui să se alăture lotului național, Craiova s-ar putea vedea nevoită să pregătească partea a doua a sezonului fără unul dintre oamenii săi importanți din ofensivă.

Problema nu se oprește însă la cele trei meciuri din grupă. La ediția din 2027, primele două clasate din fiecare grupă, alături de cele mai bune patru echipe de pe locul al treilea, se califică în optimile de finală. Astfel, în cazul în care Palestina va continua competiția după faza grupelor, absența lui Al-Hamlawi de la Universitatea Craiova s-ar putea prelungi până spre finalul lunii ianuarie sau chiar începutul lui februarie.

ADVERTISEMENT

Pentru Al-Hamlawi, situația este una pozitivă. Cele cinci goluri marcate în China vin într-un moment în care își consolidează poziția la naționala Palestinei și îi cresc șansele de a participa la unul dintre cele mai importante turnee din cariera sa. Pentru Universitatea Craiova, însă, lucrurile arată diferit. Clubul din Bănie se poate trezi fără atacant într-o parte a sezonului în care echipa își pregătește revenirea în competițiile oficiale și are nevoie de întreg lotul la dispoziție.