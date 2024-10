. Înaintea partidei, 9 dintre ultrașii celor de la FCSB au fost arestați în Grecia.

Probleme mari pentru ultrașii FCSB în Grecia! 9 suporteri români au fost arestați înaintea meciului cu PAOK din Europa League

Potrivit celor de la , ultrașii celor de la FCSB au avut parte de probleme mari la intrarea în Grecia. Trei microbuze pline de suporteri au fost oprite de poliție la Serres, aproximativ la 40 de kilometri de granița cu Bulgaria.

ADVERTISEMENT

Organele de ordine au controlat atent cele trei autovehicule și au găsit asupra celor 9 suporteri români obiecte care intră sub incidența prevederilor Legii privind deținerea de arme și droguri.

La fața locului au fost chemate întăriri și de la Salonic. Astfel că fanii care aveau aceste lucruri în posesia lor au fost duși la Direcția de Poliție Serres și se vor afla dimineața în fața Parchetului din Serres.

ADVERTISEMENT

Peste 1500 de suporteri “roș-albaștri” vor fi prezenți la meci

Pentru duelul cu PAOK din Europa League, programat joi, 4 octombrie, ora 22:00, FCSB a primit doar 1400 de bilete pentru suporterii “roș-albaștri”.

Acest lucru din cauza restricțiilor severe ale grecilor cu privire la galeriile oaspeților. Din cauza mai multor incidente, aceștia restricționează pe cât de mult numărul ultrașilor pe Toumba.

ADVERTISEMENT

Cu toate astea, fanii campioanei României au reușit să facă rost de mai multe bilete și vor fi în număr și mai mare pe arena construită în 1959. Cu tot cu taxe, biletul per suporter a costat 32 de euro.

Elias Charalambous, înaintea meciului de la Salonic: “E un meci emoționant pentru mine”

“Aș minți dacă aș spune că nu e un meci emoționant pentru mine. Am petrecut 3 ani la PAOK, primul meu copil s-a născut aici, am trăit momente foarte frumoase. Dar, așa cum am spus, la nivel de pregătire a meciului nu s-a schimbat nimic.

ADVERTISEMENT

Sunt foarte mândru că sunt antrenorul FCSB. Mă bucur foarte mult că patronul este cu noi. Cred că a fost o idee foarte bună; așa cum știți, îi place să motiveze jucătorii. Sper să îl facem bucuros mâine.

A fost un zbor normal, n-a fost nimic special. Aș prefera să vorbim puțin mai mult despre joc decât despre patron. Răzvan Lucescu m-a ajutat mult când mi-am început cariera de antrenor. Dar mâine vom fi adversari și fiecare vrea să câștige.

Mereu încercăm să le dăm cât mai multe informații jucătorilor, să le facem viața ușoară. Nu știi, în meci, ce situații apar. Avem o strategie pentru meciul de mâine și sper că totul să meargă bine, ca să putem câștiga meciul.

Ca să fiu sincer, nu îmi place să joc la egal. Dacă îți propui un punct, maximum poți obține un punct sau să pierzi. Nu avem niciodată în minte să jucăm la egal”, a declarat .