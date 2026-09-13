Probleme mari pentru Wrexham! Clubul lui Ryan Reynolds și-a construit baza de antrenament fără autorizație: „Ne cerem sincer scuze comisiei și locuitorilor din zonă”

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Un consilier local le-a transmis celor de la Wrexham „să-și pună lucrurile în ordine”, după ce clubul a mers mai departe cu proiectul noii baze de antrenament fără să fi obținut în prealabil aprobarea completă din partea autorităților.

Clubul Wrexham și-a cerut public scuze după ce a construit o bază sportivă fără autorizație, după ureche

, deși încă nu primise undă verde din partea autorităților locale din nordul Țării Galilor. Conducerea clubului deținut de Rob McElhenney și Ryan Reynolds a depus luna trecută o cerere pentru construirea unui nou pavilion în cadrul complexului, însă lucrările începuseră deja.

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Wrexham și-a cerut oficial scuze după ce reprezentanții clubului au fost avertizați că rezultatele bune obținute pe teren „nu reprezintă o scuză pentru nerespectarea procedurilor”. Mike Morris, președintele comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Comunitar Gresford, le-a reamintit celor de la Wrexham că nu este în regulă să dribleze legea.

„Mi-aș dori ca oamenii să-și pună lucrurile în ordine și să nu depună cereri retroactive doar pentru că așa le convine, pentru că, până la urmă, despre asta este vorba. Ați vrut să faceți lucrările în timpul verii și știm că ați avut rezultate bune și că echipa de fotbal se descurcă foarte bine. Cu toții apreciem acest lucru, dar nu este o scuză pentru a nu respecta procedurile în mod corespunzător.

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Nu este cu nimic diferit față de orice altă cerere depusă retroactiv. Prin urmare, membrii consiliului vor trebui să analizeze dacă vor susține sau nu proiectul, iar acest lucru va fi stabilit în urma dezbaterilor”, a declarat consilierul conform . Consilierii locali urmează să voteze asupra proiectului după ce o echipă trimisă pe teren va întocmi un raport.

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Oficialii celor de la Wrexham au fost puși în dificultate de mai mulți vecini, nemulțumiți de lucrări

În replică, Aidan Miller, directorul de strategie al lui Wrexham, a prezentat „scuze sincere” și a susținut că reprezentanții clubului au încercat să acționeze responsabil. „ când activitatea în cadrul complexului este semnificativ redusă, ceea ce permite ca lucrările de construcție și impactul asociat acestora să fie gestionate eficient și în interiorul amplasamentului.

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Clubul recunoaște că, în mod normal, autorizația de construire ar trebui obținută înainte de începerea lucrărilor și ne cerem sincer scuze comisiei și locuitorilor din zonă. Cu toate acestea, pe parcursul dezvoltării proiectului, clubul a încercat să acționeze responsabil, alegând o locație deja consacrată pentru activități sportive, utilizând infrastructura existentă și concepând proiectul astfel încât să reducă impactul asupra vecinilor și asupra comunității”, a transmis reprezentantul clubului din Championship. Se pare că mai mulți vecini ai bazei de antrenament s-au plâns autorităților și au atras atenția unor posibile probleme de drenaj care ar putea să apară.

Wrexham, club cumpărat de starurile de la Hollywood Ryan Reynolds și Rob McElhenney în 2021, a cunoscut o ascensiune spectaculoasă în ultimii ani în fotbalul englez. Nu doar că echipa a ajuns în Championship, însă faima lui Ryenolds a atras atenția marilor platforme de streaming care au realizat o serie de documentare care au devenit rapid virale și îndrăgite de fanii din toată lumea.