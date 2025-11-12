Probleme noi pentru Dani Mocanu. Un fost polițist de la IPJ Argeș cere blocarea conturilor manelistului, după ce a fost umilit public

ADVERTISEMENT

După ce a fost condamnat pentru tentativă de omor iar ANAF a pus ochii pe veniturile sale, Dani Mocanu are o nouă problemă: un fost polițist de la IPJ Argeș vrea să-i blocheze conturile.

Dani Mocanu, spaima IPJ ARgeș. Ce i-a făcut polițistului care a îndrăznit să-l oprească în trafic

Dani Mocanu are din nou probleme, iar de data aceasta este vorba despre o răfuială mai veche cu un polițist de la IPJ Argeș care a ”îndrăznit” să-l amendeze în perioada pandemiei. Manelistul a deschis un adevărat război cu agentul de la circulație și a ajuns chiar să-și tatueze numele acestuia pe propria piele. Povestea s-a încheiat în tribunal.

În septembrie 2025, un executor judecătoresc l-a chemat în instanță pe Dani Mocanu, solicitând poprirea conturilor manelistului pentru o datorie pe care acesta nu și-a achitat-o. Procesul a fost înregistrat la Judecătoria Pitești și vine la solicitarea unui fost polițist de la IPJ Argeș, care a câștigat în 2023 un proces de calomnie cu Dani Mocanu.

Emanuel Mihai C. era polițist la Brigada Rutieră în aprilie 2020, atunci când, la un control de rutină, l-a oprit în trafic și amendat pe manelistul Dani Mocanu pentru lipsa declarației pe propria răspundere obligatorii în timpul pandemiei de COVID. Agentul a povestit în instanță că, ulterior, s-a trezit cu un adevărat val de injurii din partea cântărețului, pe conturile de social-media.

Agentul de la circulație, afectat de afirmațiile lui Dani Mocanu: ”Mi-a cauzat temere”

Polițistul a mai declarat că denigrarea și hărțuirea i-au cauzat ”o temere, punându-i în pericol desfășurarea normală a vieții cotidiene”, că i-a creat probleme la locul de muncă și că a adus ”o atingere gravă asupra întregii instituții din care face parte”.

Agentul de la circulație a cerut despăgubiri morale în valoare de 100.000 de lei pentru încălcarea dreptului la reputație sau onoare și prejudicii de imagine.

În replică, Dani Mocanu a susținut că nu l-a denigrat pe polițist, iar o dovadă în acest sens este și faptul că acesta l-a invitat la ziua lui de naștere. Într-adevăr, în mediul online au apărut imagini cu manelistul petrecând ”la un grătar” cu . Mocanu spune însă că polițistul i-a întins o capcană: i-ar fi oferit băuturi alcoolice doar pentru ca mai târziu să-și pună colegii pe urmele lui, știind că a venit la petrecere cu mașina.

Conflictul între cei doi a ajuns atât de departe încât, la un moment dat, Dani Mocanu s-a filmat în timp ce își tatua numele polițistului însoțit de un cuvânt obscen. Desenul a fost realizat într-o zonă intimă.

Câți bani îi datorează Dani Mocanu fostului polițist

În martie 2023, Judecătoria Pitești a admis în parte acțiunea lui Emanuel Mihai C. și l-a obligat pe Dani Mocanu să-i plătească daune morale în valoare de 5.000 de lei, plus cheltuieli de judecată în valoare de 100 de lei. Mocanu a refuzat să plătească, motiv pentru care agentul a apelat la un executor judecătoresc, iar acesta a mers în instanță pentru a cere poprirea conturilor personale ale manelistului și a trei firme de producție muzicală înregistrate pe numele lui sau ale rudelor sale.

Ce a pățit fostul polițist după ce a câștigat procesul cu Dani Mocanu

Povestea nu are un final fericit nici pentru polițistul umilit de Dani Mocanu. În aprilie 2025, el a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare pentru fals intelectual, la care s-a adăugat și interdicția de a mai exercita meseria de polițist pe o perioadă de un an.

Agentul a fost acuzat că, alături de un alt coleg, au acceptat să-l ierte pe șoferul șefului IPJ Argeș, surprins de radar cu 145 km/h în municipiul Pitești. Cei doi au fost de acord să întocmească procesul verbal pe numele soției șoferului, pentru ca acesta să nu rămână fără permis.

Ceea ce nu știau cei doi este că scena a fost interceptată de cei de la Direcția Generală Anticorupție, care efectuau interceptări într-un alt dosar de luare de mită.

Dani Mocanu, condamnat penal și anchetat de ANAF: riscă să rămână fără bani

Dani Mocanu . Potrivit datelor din dosar, cântărețul a fost ajutat de fratele său, Nando, și de mai mulți indivizi, să bată doi bărbați, într-o benzinărie de lângă Pitești. Una dintre victime a ajuns la spital cu fractură craniană, după ce a fost lovit cu o rangă.

Dani Mocanu nu a fost găsit la domiciliu de polițiștii trimiși să-l aducă ”la mandat”. Câteva zile mai târziu, el a fost reținut în Italia, lângă Napoli.

În paralel, ANAF a transmis că a demarat o anchetă referitoare la veniturile nedeclarate ale manelistului. Fiscul crede că Dani Mocanu a fentat plata impozitelor, reținând în dreptul său un prejudiciu de peste 1,6 milioane de lei.