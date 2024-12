Probleme noi pentru Diana Șoșoacă. Amalia Bellantoni, citată la DNA după ce i-a făcut plângere penală șefei SOS România. Document exclusiv

Amalia Bellantoni, femeia de afaceri care a depus o sesizare la CCR, în urma căreia Diana Șoșoacă a fost eliminată din cursa pentru alegerile prezidențiale, a fost citată și la DNA. Procurorii anticorupție au cerut documente de la AEP despre partidul SOS România la alegerile europarlamentare din iunie 2024.

Amalia Bellantoni, exclusă din SOS România de către Diana Șoșoacă

Amalia Bellantoni, , a depus plângere la DNA împotriva Dianei Șoșoacă, imediat după alegerile europarlamentare. Ea a confirmat pentru FANATIK faptul că va fi audiată la Direcția Națională Anticorupție, fiind citată pentru săptămâna viitoare. Femeia se va prezenta la sediul DNA însoțită de avocatul care o reprezintă, Cătălin Dancu, fost consul general al României la New York. Bellantoni spune că citația a ajuns la ea în cursul zilei de joi, 12 decembrie.

Informația vine în contextul în care DNA a cerut de la Autoritatea Electorală Permanentă mai multe documente referitoare la listele depuse de SOS România pentru alegerile europarlamentare. Mai exact, procurorii ar fi cerut listele de semnături, pentru a verifica legalitatea lor.

Partidul SOS România a obținut 5,03% la alegerile europarlamentare, scor care le-a permis să trimită la Bruxelles doi candidați aflați în fruntea listei: Diana Șoșoacă și Luis Lazarus.

Contactată de FANATIK, Amalia Bellantoni a dezvăluit că i-a făcut plângeri Dianei Șoșoacă . Aceasta din urmă s-a soldat cu scoaterea Dianei Șoșoacă din cursa pentru alegerile prezidențiale. Bellantoni susține că după izbucnirea scandalului, oamenii Dianei Șoșoacă i-ar fi propus un post în parlament, în schimbul tăcerii.

Afacerista susține că i s-a propus un post de deputat în schimbul tăcerii

”Nu m-am gândit niciodată că Diana Iovanovici Șoșoacă, prin calitatea ei de avocat și senator, ar putea conduce un partid în afara legii. Aceste ilegalitățile le-am descoperit după ce am fost dată afară și am avut curiozitatea de a cerceta cine este ea cu adevărat și cum funcționează partidul SOS România. Am denunțat deîndată toate aceste ilegalități din cadrul partidului și apoi le-am făcut publice.

Abia atunci mi-a sosit sosit propunerea din partea colaboratorului Dianei Iovanovici, care mi-a propus un post de deputat, în schimbul tăcerii mele. Nu am mai continuat politica după aceasta experienta negativă, însă am continuat să denunț toate activitățile ilegale pe care le-am descoperit, inclusiv declarațiile publice ale Dianei-Iovanovici Șoșoacă, concluzionând cu contestația depusă la CCR.

Am depus plângeri la DIICOT, , AEP, Antifraudă, ANAF, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și am dat deja declarații de martor și depus probe la dosar în acest sens”, a declarat Amalia Bellantoni pentru FANATIK.

Cum a ajuns Amalia Bellantoni în SOS România, partidul condus de Diana Șoșoacă

Amalia Bellantoni a povestit și cum a ajuns să se înscrie în SOS România, partid pe care l-a părăsit după un conflict dur cu Șoșoacă. Ea susține că șefa formațiunii i-a solicitat ajutorul, după scandalul pe care l-a avut cu soțul ei. Ulterior, ea a fost numită șefă a filialei Călărași, fără ca măcar să aibă semnată o adeziune cu SOS România.

”Am intrat în partidul SOS România exclusiv pentru a susține o mamă ce se regăsea în plin scandal super-mediatizat, mințindu-mă că domnul Silvestru Dumitru Șoșoacă ar fi abuzat de familia lui. Din acest motiv, Luis Lazarus a venit la mine împreună cu Diana Șoșoacă plângând și cerându-mi ajutorul ca femeie, mama, activistă civică.

Nici măcar nu mi s-a propus o funcție în partid și nici nu s-a discutat despre o eventuală candidatură. Am fost pusă în fața faptului împlinit, la Roma, pe o scenă, după discursul meu feminist și tradiționalist, fiind numită Președinte al Filialei Județene Călărași, fără a avea măcar adeziune de partid și fără a cunoaște măcar județul Călărași, eu fiind născută și crescută în București. Singura mea legătură cu Călărași o reprezintă proprietățile moștenite din comuna Belciugatele”, susține Amalia Bellantoni.

AEP confirmă că DNA a cerut listele de semnături pentru SOS România

Autoritatea Electorală Permanentă a confirmat, printr-un comunicat de presă, că vineri, 13 decembrie, a fost primită o scrisoare de la Parchetul e pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, prin care se solicită listele candidaților depuse de SOS România la alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024.

Instituția condusă de Toni Greblă a anunțat că va depune documentele solicitate în cursul aceleiași zi, neavând loc vreo percheziție la sediile BEC sau AEP.