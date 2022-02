Probleme pentru Olimpiu Moruţan şi Alex Cicâldău?! “Trebuie să reducem salariile!” Galatasaray, datorii de sute de milioane de euro

Pe lângă rezultatele dezastruoase din campionat, unde ocupă locul 15, Galatasaray se confruntă acum şi cu probleme financiare. Sâmbătă, la şedinţa membrilor clubului, Burak Elmas, preşedintele formaţiei Cim Bom, a anunţat că fondul salarial trebuie redus.

Salarii mai mici pentru Olimpiu Moruţan şi Alex Cicâldău?! Galatasaray se confruntă cu probleme financiare

În timpul şedinţei, Burak Elmas a vorbit despre problemele financiare ale clubului şi a susţinut că este pregătit să ia unele decizii care ar putea fi considerate nepopulare, dar absolut necesare pentru salvarea echipei.

“Sunt probleme serioase la Galatasaray. Trebuie să luăm măsuri care nu sunt popuare, dar trebuie să sălvăm viitorul clubului. Momentan, Galatasaray nu poate produce banii necesari pentru plata datoriilor. Trebuie să reducem bugetul de salarii la 30.000.000-35.000.000 de euro. Vom lua măsurile necesare”, a spus Burak Elmas.

Alex Cicâldău a ajuns la Galatasaray în vara anului trecut, FANATIK. Internaţionalul român a semnat un contract pe cinci ani şi câştigă 1.100.000 de euro pe an.

La scurt timp, Olimpiu Moruţan s-a transferat, la rândul lui, la Galatasaray. La fel ca Alex Cicâldău, mijlocaşul ofensiv a primit un contract pe cinci ani şi, din informaţiile , .

Ce datorii are Galatasaray

Înainte ca Burak Elmas să ia cuvântul, Metin Ozturk, contracandidat la precendetele alegeri pentru postul de preşedinte al lui Galatasaray, a lansat o ofensivă totală împotriva actualului şef al clubului.

Metin Ozturk a dezvăluit că datoriile lui Galatasaray se ridică la 4.000.000.000 de lire turceşti (aproximativ 250.000.000 de euro). În plus, acesta a atacat strategia de transferuri din actualul sezon.

“S-a vorbit de o operaţiune de întinerire a lotului, pentru a reduce costurile, dar au fost cheltuiţi 25.000.000 de euro. Povara financiară a clubului a crescut.

Îmi pare rău că spun asta, dar suntem zero pe teren, zero în clasament şi zero financiar. Au existat discuţii că vor veni 140.000.000 de euro, dar nu ştiu ce s-a întâmplat. Datoriile noastre au ajuns la 4 miliarde de lire turceşti”, a explicat Metin Ozturk.

Dezastru în campionat pentru Galatasaray

Galatasaray nu a mai câştigat în campionat de la finalul anului trecut, când o învingea pe Antalyaspor, scor 2-0, pe 25 decembrie 2021. Pentru Galata au urmat patru înfrângeri consecutive, ceea ce s-a transpus într-o prăbuşire în clasament, până pe locul 15. În plus, în Cupa Turciei, a fost eliminată de Denizlispor, după executarea penalty-urilor.

La mijlocul lui ianuarie, Fatih Terim a fost înlocuit cu Domenec Torrent, iar obiectivul acestuia este să obţină calificarea în cupele europene pentru sezonul viitor. Cu toate acestea, antrenorul spaniol a înregistrat trei înfrângeri în startul mandatului.