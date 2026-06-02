Probleme pe transmisia meciului Georgia – România la Antena 1, cu o săptămână înaintea Campionatului Mondial! Întârziere de 12 secunde între imagine şi notificările de pe aplicaţii

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Gică Hagi a revenit după 25 de ani pe banca naţionalei României. , împotriva Georgiei, scor 1-1. Un meci amical în care noul selecţioner a vrut să vadă la lucru cât mai mulţi dintre „tricolori”, având în vedere că nu are mult timp şi doar două meciuri amicale înaintea debutului din Liga Naţiunilor.

Probleme pe transmisia meciului Georgia – România la Antena 1, cu o săptămână înaintea Campionatului Mondial

Confruntarea a fost transmisă de Antena 1, post care va transmite în exclusivitate Cupa Mondială în România. Doar că, la fel cum s-a întâmplat şi la meciul Slovacia – România, scor 2-0, la goluri a fost o întârziere de 12 de secunde între imaginea de la TV şi notificările aplicaţiilor de livescore şi betting, pe telefoanele mobile.

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La golul de 1-0, marcat în startul reprizei secunde a fost sesizabilă întârzierea. Notificarea pe telefoanele mobile pentru golul de 1-0 a venit la minutul 45:32 pe TV, iar reuşita lui Kvilitaia a putut fi urmărită la minutul 45:44, 12 secunde mai târziu.

Antena 1 promitea că problemele se vor rezolva la Cupa Mondială! Tehnologie revoluţionară folosită la turneul final

FANATIK , din luna martie, că există o întârziere destul de mare între notificările telefoanelor mobile şi transmisiunea Antenei 1, iar postul, printr-o reacţie oficială a transmis că aceste probleme se vor rezolva până la startul Cupei Mondiale, care va începe pe data de 11 iunie.

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Mai mulţi fani ai naţionalei României ne-au semnalat această problemă, care iată că persistă, cu o săptămână înaintea startului turneului final. Postul din trustul Intact susţine că telespectatorii se vor bucura de o transmisiune revoluţionară în România pe parcursul Campionatului Mondial de Fotbal, pentru prima dată printr-un sistem cu sunet Surround dedicat turneului final. Această tehnologie oferă o acustică dinamică, iar telespectatorii vor putea simţi mai bine atmosfera arenelor sportive.

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