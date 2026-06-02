Probleme pe transmisia meciului Georgia – România la Antena 1, cu o săptămână înaintea Campionatului Mondial! Întârziere de 12 secunde între imagine şi notificările de pe aplicaţii

Gică Hagi a revenit după 25 de ani pe banca naţionalei României. „Regele” a avut primul meci în noul mandat la Tbilisi, împotriva Georgiei, scor 1-1. Un meci amical în care noul selecţioner a vrut să vadă la lucru cât mai mulţi dintre „tricolori”, având în vedere că nu are mult timp şi doar două meciuri amicale înaintea debutului din Liga Naţiunilor.
Confruntarea a fost transmisă de Antena 1, post care va transmite în exclusivitate Cupa Mondială în România. Doar că, la fel cum s-a întâmplat şi la meciul Slovacia – România, scor 2-0, la goluri a fost o întârziere de 12 de secunde între imaginea de la TV şi notificările aplicaţiilor de livescore şi betting, pe telefoanele mobile.
La golul de 1-0, marcat în startul reprizei secunde a fost sesizabilă întârzierea. Notificarea pe telefoanele mobile pentru golul de 1-0 a venit la minutul 45:32 pe TV, iar reuşita lui Kvilitaia a putut fi urmărită la minutul 45:44, 12 secunde mai târziu.
FANATIK a atras atenţia încă de la meciul cu Slovacia – România, scor 2-0, din luna martie, că există o întârziere destul de mare între notificările telefoanelor mobile şi transmisiunea Antenei 1, iar postul, printr-o reacţie oficială a transmis că aceste probleme se vor rezolva până la startul Cupei Mondiale, care va începe pe data de 11 iunie.
Mai mulţi fani ai naţionalei României ne-au semnalat această problemă, care iată că persistă, cu o săptămână înaintea startului turneului final. Postul din trustul Intact susţine că telespectatorii se vor bucura de o transmisiune revoluţionară în România pe parcursul Campionatului Mondial de Fotbal, pentru prima dată printr-un sistem cu sunet Surround dedicat turneului final. Această tehnologie oferă o acustică dinamică, iar telespectatorii vor putea simţi mai bine atmosfera arenelor sportive.