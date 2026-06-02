Sport

Probleme pe transmisia meciului Georgia – România la Antena 1, cu o săptămână înaintea Campionatului Mondial! Întârziere de 12 secunde între imagine şi notificările de pe aplicaţii

Probleme la transmisia meciului Georgia - România, scor 1-1. Pe TV, golurile marcate în meci s-au văzut cu 12 secunde mai târziu decât în notificările aplicaţiilor de livescore şi pariuri. Peste o săptămână, Antena 1 va transmite meciurile de la Cupa Mondială.
Marian Popovici
02.06.2026 | 22:03
Probleme pe transmisia meciului Georgia Romania la Antena 1 cu o saptamana inaintea Campionatului Mondial Intarziere de 12 secunde intre imagine si notificarile de pe aplicatii
SPECIAL FANATIK
Probleme pe transmisia meciului Georgia - România la Antena 1, cu o săptămână înaintea Campionatului Mondial! Întârziere de 12 secunde între imagine şi notificările de pe aplicaţii. Sursa: colaj Fanatik
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Gică Hagi a revenit după 25 de ani pe banca naţionalei României. „Regele” a avut primul meci în noul mandat la Tbilisi, împotriva Georgiei, scor 1-1. Un meci amical în care noul selecţioner a vrut să vadă la lucru cât mai mulţi dintre „tricolori”, având în vedere că nu are mult timp şi doar două meciuri amicale înaintea debutului din Liga Naţiunilor.

Probleme pe transmisia meciului Georgia – România la Antena 1, cu o săptămână înaintea Campionatului Mondial

Confruntarea a fost transmisă de Antena 1, post care va transmite în exclusivitate Cupa Mondială în România. Doar că, la fel cum s-a întâmplat şi la meciul Slovacia – România, scor 2-0, la goluri a fost o întârziere de 12 de secunde între imaginea de la TV şi notificările aplicaţiilor de livescore şi betting, pe telefoanele mobile.

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La golul de 1-0, marcat în startul reprizei secunde a fost sesizabilă întârzierea. Notificarea pe telefoanele mobile pentru golul de 1-0 a venit la minutul 45:32 pe TV, iar reuşita lui Kvilitaia a putut fi urmărită la minutul 45:44, 12 secunde mai târziu.

Antena 1 promitea că problemele se vor rezolva la Cupa Mondială! Tehnologie revoluţionară folosită la turneul final

FANATIK a atras atenţia încă de la meciul cu Slovacia – România, scor 2-0, din luna martie, că există o întârziere destul de mare între notificările telefoanelor mobile şi transmisiunea Antenei 1, iar postul, printr-o reacţie oficială a transmis că aceste probleme se vor rezolva până la startul Cupei Mondiale, care va începe pe data de 11 iunie.

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Mai mulţi fani ai naţionalei României ne-au semnalat această problemă, care iată că persistă, cu o săptămână înaintea startului turneului final. Postul din trustul Intact susţine că telespectatorii se vor bucura de o transmisiune revoluţionară în România pe parcursul Campionatului Mondial de Fotbal, pentru prima dată printr-un sistem cu sunet Surround dedicat turneului final. Această tehnologie oferă o acustică dinamică, iar telespectatorii vor putea simţi mai bine atmosfera arenelor sportive.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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