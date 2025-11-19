Probleme pentru cea mai galonată națională a lumii. Doar două victorii în ultimele cinci meciuri sub selecționerul plătit cu 8,5 milioane de euro pe an

Brazilia nu a trecut nici de Tunisia, scor 1-1, într-un amical disputat în Franța, la Lille. După ce a pierdut cu Bolivia și Japonia, Selecao are acum doar două victorii în ultimele cinci meciuri. Toate cu Ancelotti pe bancă, care i-a avut în echipă pe Vini jr. Marquinos, Rodrygo, Casemiro, Danilo și alte vedete.
Contra Tunisiei, echipă calificată la Cupa Mondială de la anul, Brazilia a avut două penaltyuri. Unul transformat de Estevão și altul ratat de Paquetá. „Canarinha” a dominat partida, dar nu a reușit să obșină victoria.
După ce Rodrygo a trimis un șut în bară, Abdi a furat o minge de la un adversar și i-a pasat lui Hazem Mastouri. Acesta a marcat calm pentru surprinzătorul 0-1, consemnat în minutul 23. Scor care a rănit orgoliul echipei de cinci ori campioană mondială.
Aceasta a egalat înainte de pauză, când Cunha a căzut în careu, iar VAR a confirmat penalty-ul. Estevão a transformat cu siguranța unui veteran, deși atacantul lui Chelsea nu are decât 18 ani. Dar și 5 goluri în 11 meciuri la națională.
Brazilia a ieșit din vestiar ca o furtună, încercând să nu mai ofere nicio șansă Tunisiei. Africanii au fost însă aproape să preia din conducerea, în minutul 54, când Elias Saad a zgâriat bara cu un șut cu piciorul stâng, reducând tribunele la tăcere.
Eder Militao a trebuit să se retragă de pe teren, șchiopătând, în minutul 60. Fundașul lui Real Madrid a lăsat senzația unei accidentări musculare și rămâne de văzut cât de gravă este aceasta.
Chiar și fără el, Brazilia putea câștiga în minutul 76. Vitor Roque a obținut un alt penalty, dar Paquetá a trimis mingea peste poartă. S-a terminat 1-1, un meci care ridică destule întrebări pentru echipa lui Carlo Ancelotti.
Italianul a fost adus de Federație cu gândul de a transforma Selecao într-o echipă invincibilă. Plătit cu 8,5 milioane de euro pe an, Don Carlo a ajuns la opt partide pe banca Braziliei. A câștigat însă doar jumătate dintre ele. În rest, are două egaluri și două înfrângeri.
Brazilia și-a stabilit deja amicalele din luna martie, singurele dinaintea Mondialului de la anul. Va juca împotriva Franței și a Croației. Ambele partide sunt programate în SUA, pentru o acomodare cu terenurile Cupei Mondiale.
Ecuador – Brazilia 0-0, preliminarii CM 2026
Brazilia – Paraguay 1-0, preliminarii CM 2026
Brazilia – Chile 3-0, preliminarii CM 2026
Bolivia – Brazilia 1-0, preliminarii CM 2026
Coreea de Sud – Brazilia 0-5, amical
Japonia – Brazilia 3-2, amical
Brazilia – Senegal 2-0, amical
Brazilia – Tunisia 1-1, amical