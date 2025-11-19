Probleme pentru cea mai galonată națională a lumii. Doar două victorii în ultimele cinci meciuri sub selecționerul plătit cu 8,5 milioane de euro pe an

ADVERTISEMENT

Brazilia nu a trecut nici de Tunisia, scor 1-1, într-un amical disputat în Franța, la Lille. După ce a pierdut cu Bolivia și Japonia, Selecao are acum doar două victorii în ultimele cinci meciuri. care i-a avut în echipă pe Vini jr. Marquinos, Rodrygo, Casemiro, Danilo și alte vedete.

Brazilia nu a putut să învingă Tunisia

Contra Tunisiei, echipă calificată la Cupa Mondială de la anul, Brazilia a avut două penaltyuri. Unul transformat de Estevão și altul ratat de Paquetá. „Canarinha” a dominat partida, dar nu a reușit să obșină victoria.

După ce Rodrygo a trimis un șut în bară, Abdi a furat o minge de la un adversar și i-a pasat lui Hazem Mastouri. Acesta a marcat calm pentru surprinzătorul 0-1, consemnat în minutul 23. Scor care a rănit orgoliul echipei de cinci ori campioană mondială.

Aceasta a egalat înainte de pauză, când Cunha a căzut în careu, iar VAR a confirmat penalty-ul. Estevão a transformat cu siguranța unui veteran, deși atacantul lui Chelsea nu are decât 18 ani. Dar și 5 goluri în 11 meciuri la națională.

Paqueta a ratat un penalty șutând peste poartă

Brazilia a ieșit din vestiar ca o furtună, încercând să nu mai ofere nicio șansă Tunisiei. Africanii au fost însă aproape să preia din conducerea, în minutul 54, când Elias Saad a zgâriat bara cu un șut cu piciorul stâng, reducând tribunele la tăcere.

Eder Militao a trebuit să se retragă de pe teren, șchiopătând, în minutul 60. Fundașul lui Real Madrid a lăsat senzația unei accidentări musculare și rămâne de văzut cât de gravă este aceasta.

Chiar și fără el, Brazilia putea câștiga în minutul 76. Vitor Roque a obținut un alt penalty, dar Paquetá a trimis mingea peste poartă. S-a terminat 1-1, un meci care ridică destule întrebări pentru echipa lui Carlo Ancelotti.

Ancelotti are doar patru victorii în opt meciuri

Italianul a fost adus de Federație cu gândul de a transforma Selecao într-o echipă invincibilă. A câștigat însă doar jumătate dintre ele. În rest, are două egaluri și două înfrângeri.

Brazilia și-a stabilit deja amicalele din luna martie, singurele dinaintea Mondialului de la anul. Va juca împotriva Franței și a Croației. Ambele partide sunt programate în SUA, pentru o acomodare cu terenurile Cupei Mondiale.

Meciurile Braziliei cu Ancelotti selecționer

Ecuador – Brazilia 0-0, preliminarii CM 2026

Brazilia – Paraguay 1-0, preliminarii CM 2026

Brazilia – Chile 3-0, preliminarii CM 2026

Bolivia – Brazilia 1-0, preliminarii CM 2026

Coreea de Sud – Brazilia 0-5, amical

Japonia – Brazilia 3-2, amical

Brazilia – Senegal 2-0, amical

Brazilia – Tunisia 1-1, amical