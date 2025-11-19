Sport

Probleme pentru cea mai galonată națională a lumii. Doar două victorii în ultimele cinci meciuri sub selecționerul plătit cu 8,5 milioane de euro pe an

Una dintre favoritele la câștigarea titlui mondial nu se regăsește și are un bilanț modest în ultimele partide, deși a schimbat antrenorul, aducând un nume greu pe bancă
Catalin Oprea
19.11.2025 | 08:40
Carlo Ancelotti are un bilant modest la nationala Braziliei FOTO X
Brazilia nu a trecut nici de Tunisia, scor 1-1, într-un amical disputat în Franța, la Lille. După ce a pierdut cu Bolivia și Japonia, Selecao are acum doar două victorii în ultimele cinci meciuri. Toate cu Ancelotti pe bancă, care i-a avut în echipă pe Vini jr. Marquinos, Rodrygo, Casemiro, Danilo și alte vedete.

Brazilia nu a putut să învingă Tunisia

Contra Tunisiei, echipă calificată la Cupa Mondială de la anul, Brazilia a avut două penaltyuri. Unul transformat de Estevão și altul ratat de Paquetá. „Canarinha” a dominat partida, dar nu a reușit să obșină victoria.

După ce Rodrygo a trimis un șut în bară, Abdi a furat o minge de la un adversar și i-a pasat lui Hazem Mastouri. Acesta a marcat calm pentru surprinzătorul 0-1, consemnat în minutul 23. Scor care a rănit orgoliul echipei de cinci ori campioană mondială.

Aceasta a egalat înainte de pauză, când Cunha a căzut în careu, iar VAR a confirmat penalty-ul. Estevão a transformat cu siguranța unui veteran, deși atacantul lui Chelsea nu are decât 18 ani. Dar și 5 goluri în 11 meciuri la națională.

Paqueta a ratat un penalty șutând peste poartă

Brazilia a ieșit din vestiar ca o furtună, încercând să nu mai ofere nicio șansă Tunisiei. Africanii au fost însă aproape să preia din conducerea, în minutul 54, când Elias Saad a zgâriat bara cu un șut cu piciorul stâng, reducând tribunele la tăcere.

Eder Militao a trebuit să se retragă de pe teren, șchiopătând, în minutul 60. Fundașul lui Real Madrid a lăsat senzația unei accidentări musculare și rămâne de văzut cât de gravă este aceasta.

Chiar și fără el, Brazilia putea câștiga în minutul 76. Vitor Roque a obținut un alt penalty, dar Paquetá a trimis mingea peste poartă. S-a terminat 1-1, un meci care ridică destule întrebări pentru echipa lui Carlo Ancelotti.

Ancelotti are doar patru victorii în opt meciuri

Italianul a fost adus de Federație cu gândul de a transforma Selecao într-o echipă invincibilă. Plătit cu 8,5 milioane de euro pe an, Don Carlo a ajuns la opt partide pe banca Braziliei. A câștigat însă doar jumătate dintre ele. În rest, are două egaluri și două înfrângeri.

Brazilia și-a stabilit deja amicalele din luna martie, singurele dinaintea Mondialului de la anul. Va juca împotriva Franței și a Croației. Ambele partide sunt programate în SUA, pentru o acomodare cu terenurile Cupei Mondiale.

Meciurile Braziliei cu Ancelotti selecționer

Ecuador – Brazilia 0-0, preliminarii CM 2026

Brazilia – Paraguay 1-0, preliminarii CM 2026

Brazilia – Chile 3-0, preliminarii CM 2026

Bolivia – Brazilia 1-0, preliminarii CM 2026

Coreea de Sud – Brazilia 0-5, amical

Japonia – Brazilia 3-2, amical

Brazilia – Senegal 2-0, amical

Brazilia – Tunisia 1-1, amical

 

 

