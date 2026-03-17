Probleme pentru Cristi Chivu după Inter – Atalanta 1-1! Anunț oficial al „nerazzurrilor”: „Va fi reevaluat”

Cristi Chivu a primit o veste neplăcută după remiza controversată dintre Inter și Atalanta (1-1). „Nerazzurrii” au făcut un anunț important înainte de partida cu Fiorentina.
Bogdan Mariș
17.03.2026 | 19:45
Cristi Chivu a primit o veste neplăcută înainte de meciul Fiorentina - Inter. FOTO: Hepta
Inter a făcut un nou pas greșit în Serie A după derby-ul cu Milan, 1-1 cu Atalanta, însă „nerazzurrii” s-au distanțat la 8 puncte în fruntea clasamentului, deoarece rivala a pierdut cu 0-1 pe terenul lui Lazio. Pentru echipa lui Cristi Chivu urmează un meci în deplasare cu Fiorentina, iar antrenorul român a primit o veste neplăcută.

Veste neplăcută pentru Cristi Chivu înainte de Inter – Fiorentina. Starul „nerazzurrilor” va fi indisponibil

Cristi Chivu nu se va putea baza pe Henrikh Mkhitaryan pentru meciul cu Fiorentina. Mijlocașul armean s-a accidentat în partida cu Atalanta, aspect confirmat oficial de către clubul Inter, și va fi indisponibil în următoarea etapă. „Henrikh Mkhitaryan a fost supus analizelor medicale în această dimineață (n.r. luni) la Istituto Humanitas din Rozzano.

Testele au scos la iveală o problemă la bicepsul femural al coapsei sale stângi. Starea lui va fi reevaluată în zilele următoare”, a anunțat liderul din Serie A pe site-ul oficial. Cei de la Gazzetta dello Sport au dezvăluit că Mkhitaryan va rata cu siguranță partida de la Florența, existând șanse ca acesta să revină după pauza internațională, când Inter va juca pe teren propriu contra Romei.

Duelul dintre Fiorentina și Inter se va disputa duminică, 22 martie, de la ora 21:45, însă Cristi Chivu nu se va afla pe bancă, deoarece a fost eliminat în partida cu Atalanta. După un start teribil în noul sezon, fosta echipă a lui Adrian Mutu arată mai bine în noul an și a ieșit din zona retrogradării, având un bilanț de 5 victorii, 4 remize și doar 3 eșecuri în cele 12 meciuri disputate în campionat în 2026.

Revine Lautaro Martinez cu Fiorentina?

Inter nu are nicio altă absență confirmată pentru meciul cu Fiorentina, însă doi jucători extrem de importanți sunt incerți pentru acest duel, deoarece se recuperează după accidentări. Este vorba despre Hakan Calhanoglu și Lautaro Martinez, care au ratat mai multe meciuri importante din ultima perioadă, însă ar putea reveni în partida din etapa 30 a campionatului.

Căpitanul „nerazzurrilor” s-a accidentat în disputa cu Bodo/Glimt din prima manșă a play-off-ului Champions League, în timp ce Calhanoglu a ratat complet „dubla” contra norvegienilor, în urma căreia Inter a părăsit Liga Campionilor. Alessandro Bastoni, care a fost lăsat pe bancă pentru meciul cu Atalanta, ar putea reveni la rândul său în primul 11 contra Fiorentinei.

