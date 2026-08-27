Sport

Probleme pentru Cristi Chivu! Inter nu reușește să-l vândă pe fotbalistul de care vrea să scape

Cristi Chivu se confruntă cu o situație complicată la Inter Milano! Cine este fotbalistul de care „nerazzurri” vor să scape și care încurcă planurile conducerii
Ciprian Păvăleanu
27.08.2026 | 07:26
Probleme pentru Cristi Chivu Inter nu reuseste sal vanda pe fotbalistul de care vrea sa scape
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Cristi Chivu, situație complicată la Inter! Ce se întâmplă cu jucătorul de care conducerea vrea să scape în acest mercato. Foto: Colaj FANATIK
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Cristi Chivu (45 de ani) are parte de o problemă pe finalul perioadei de mercato. Inter încearcă să se despartă de Luis Henrique, însă brazilianul nu are, în acest moment, nicio ofertă concretă, iar situația începe să le dea bătăi de cap oficialilor italieni, întrucât ei doresc să mai elibereze un loc pentru un ultim transfer ofensiv.

Problemă pentru Cristi Chivu! Inter nu reușește să-l vândă pe Luis Henrique

Inter a făcut deja mai multe mutări în această vară, însă conducerea clubului își dorește în continuare să mai aducă cel puțin un jucător ofensiv. Pentru ca acest lucru să se întâmple, Luis Henrique trebuie să plece de pe „Giuseppe Meazza”. Problema este că brazilianul nu are în prezent o ofertă concretă, potrivit Foot Mercato.

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Situația este cu atât mai complicată cu cât Inter își dorește să încheie cât mai repede operațiunea și să-și definitiveze lotul pentru noul sezon. Luis Henrique a fost unul dintre fotbaliștii despre care s-a discutat intens în această perioadă, iar AS Roma a reprezentat una dintre variantele pentru brazilian, însă negocierile nu s-au concretizat, iar mutarea este în acest moment în impas.

De asemenea, Kristjan Asllani este foarte aproape de un transfer la Al-Jazira sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare, iar Yanis Massolini este dorit de mai multe formații din Franța. Aceste mutări ar elibera două locuri în lot, chiar dacă Luis Henrique va rămâne la echipă.

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Ce transferuri a făcut Inter Milano în această vară

Chiar dacă perioada de transferuri a început mai timid pentru Inter, nerazzurri au perfectat două mutări din Premier League în ultimele săptămâni și au ajuns la 101 milioane de euro cheltuite. Milanezii au plătit 30 de milioane pe Djed Spence și tot aceeași sumă pentru Curtis Jones, în timp ce podiumul sumelor de transfer este completat de Aleksadar Stankovic, de la Club Brugge, pentru care Inter a pus pe masă 23 de milioane de euro.

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De asemenea, formația lui Chivu s-a betonat în apărare și cu alte transferuri în afara lui Djed Spence. Inter l-a transferat definitiv pe Manuel Akanji pentru 15 milioane de euro, în timp ce John Stones a ajuns la echipă din postura de jucător liber de contract. De asemenea, Benjamin Pavard și-a încheiat împrumutul la Marseille și a revenit în Lombardia. Chivu l-a mai dorit și pe Cristian Romero, însă argentinianul a ales să semneze cu Atletico Madrid.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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