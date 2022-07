Probleme pentru Dacia Spring, una dintre cele mai ieftine mașini electrice. Șoferii sunt foarte nemulțumiți

se remarcă printr-un stil dinamic și o motorizare 100% electrică, fapt pentru care a fost foarte solicitată atât pe piața europeană, cât și pe cea românească.

Dacia Spring electrică are probleme la încărcare

Prețul scăzut cerut pentru acest model a fost majorat pe fondul cererii tot mai mari. Au fost atât de multe solicitări pentru achiziția acestei , încât s-a ajuns la liste de așteptare.

Astfel, șoferii au primit mașina chiar și după 12 luni, dar entuziasmul lor a dispărut rapid când au constatat că nu o pot folosi. Motivul? Problemele la încărcare, semnalate de mai mulți șoferi, deși reprezentanții au spus că această defecțiune apare la un model dintr-o sută, conform .

Această mașină electrică este produsă în China și acum un preț mai mare decât cel din momentul lansării. În urmă cu un an, Dacia Spring electrică valora 18.100 de euro, iar acum se vinde cu 21.400 de euro.

În 2021 au fost vândute 27.800 de mașini Dacia Spring, iar în primele cinci luni din 2022, 16.000 de unități au ajuns la șoferi. Rămâne de văzut dacă vânzările vor fi afectate de problema tehnică legată de încărcare.

Poate trece o lună până la reparație

“Bună seara, a venit și buburuza mea! Am o problemă. Nu pot încărca mașina nici cu cablul casnic, nici cu cel de la stațiile de încărcare! Pur și simplu cuplează și merge un minut, după care decuplează și gata!

Luni ma duc la reprezentanță! A mai pățit cineva așa ceva?”, este unul dintre comentariile șoferilor nemulțumiți. Conform sursei citate, se pare că o problemă ar fi la releul de încărcare.

Cel puțin asta a susținut un alt conducător auto care nu și-a putut încărca mașina fabricată în China: “Așa am pățit și eu, am mașina de 7 zile la ei la reprezentanță, a spus că trebuie să schimbe releul de încărcare.”

“Așa am pățit și eu. Am mers la ei și au făcut o resoftare. Mi-au spus că trebuie să schimbe încărcătorul de pe baterie (ar trebui să vină săptămâna asta) și foarte ciudat, acum îmi încarcă și nu am nicio problemă!”, a fost reacția altui șofer. “Da. Programează-te în service. Pe mine după o lună m-a programat“, a completat alt conducător auto.