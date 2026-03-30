Probleme pentru Daniel Bîrligea înainte de Slovacia – România! Anunțul FRF: „E posibil să fie ceva schimbări”

După ce România a fost eliminată de Turcia la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial, echipa națională va disputa un meci amical cu Slovacia, marți, 31 martie, de la ora 21:45. Problemele au apărut în lanț în ultimele zile, astfel că, după absența lui Mircea Lucescu, Daniel Bîrligea ar putea să nu evolueze la Bratislava.

Probleme pentru Bîrligea înainte de Slovacia – România

Daniel Bîrligea a evoluat preț de 87 de minute în duelul cu Turcia, atacantul fiind înlocuit pe final de către colegul David Miculescu. Cu o zi înainte de meciul cu Slovacia, Bîrligea a resimțit probleme musculare, iar Andrei Vochin a dezvăluit că o decizie se va lua abia după antrenamentul oficial. Variantele de rezervă ale lui Ionel Gane din atac sunt Miculescu și Marius Coman.

Cum meciul de la Bratislava nu are miză, staff-ul echipei naționale poate debuta mai mulți jucători, iar aici ar fi Coubiș, orice portar de rezervă sau Marius Coman. Interesant este că antrenorii vor putea efectua nu mai puțin de 8 schimbări în total, ci nu 6 ca până în prezent, UEFA permițând acest lucru.

„Bîrligea are probleme musculare, să vedem cum trece de antrenament. Dacă face tot antrenamentul bine, va fi apt de joc. E posibil să fie ceva schimbări, dacă meciul ăsta s-a transformat în amical trebuie să fie văzuți și alți jucători în acțiune.

Protocolul s-a schimbat, dacă până acum erau permise maximum 6 schimbări, de-acum se pot face de la 8 la 11 schimbări depinde cum se înțeleg delegațiile. Noi vom putea face 8 schimbări, așa ne-am înțeles cu slovacii. UEFA a permis lucrul acesta, probabil în perspectiva Mondialului”, a declarat Andrei Vochin, potrivit .

Cum arată echipa de start a României

Horia Ivanovici a dezvăluit, în cadrul FANATIK SUPERLIGA, cum va arăta, . În poartă va fi folosit Radu, ca în apărare să își facă apariția Ghiță lângă Drăgușin. Tănase va fi titularizat lângă Dragomir, ca , să îi ia locul lui Hagi. În atac avem o singură modificare, Baiaram găsindu-și numele în primul 11. De menționat este faptul că locul lui Bîrligea, în cazul în care problemele musculare nu vor fi rezolvate, va fi luat de către Miculescu sau Coman.

„Ca să nu o mai lungim: Radu, în poartă. Rațiu, pe dreapta, Bancu, pe stânga. Drăgușin, fundaș central. Va fi schimbat Burcă. Sunt șanse mari să debuteze Coubiș. Se va alege între Coubiș și Ghiță. În momentul de față, planul e să joace titular Ghiță, până la pauză, și în a doua repriză să îl bage pe Coubiș. Ăsta e planul. Să joace Drăgușin – Ghiță, dar Coubiș va debuta sigur la echipa națională.

După aceea, la mijloc se va merge pe cei trei mijlocași care au dat satisfacție în Turcia. E vorba despre Vlad Dragomir, Florin Tănase, de la FCSB, și Nicu Stanciu. Ianis Hagi nu începe titular partida de marți, nici Răzvan Marin. În dreapta, Man. Atacant, Bîrligea, și, în stânga, în locul lui Mihăilă, va juca Baiaram. Baiaram arată foarte bine la antrenamente și vor să facă banda de la Craiova, Bancu – Baiaram”, a dezvăluit Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

Primul 11 al României pentru meciul cu Slovacia: I. Radu – Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu – Fl. Tănase, V. Dragomir, N. Stanciu – Man, Bîrligea, Baiaram

Cifrele lui Bîrligea la echipa națională

Daniel Bîrligea este principalul atacant din lotul convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile din luna martie. Selecționerul s-a lovit de faptul că Denis Drăguș și Louis Munteanu au fost indisponibili, astfel că jucătorul de la FCSB a devenit opțiunea numărul unu, David Miculescu și Marius Coman fiind văzuți ca rezerve.

Debutul lui Bîrligea la prima reprezentativă s-a produs pe 15 octombrie 2023, într-un 4-0 în fața Andorrei. De la acel moment, atacantul de la FCSB a mai adunat alte 7 partide și a reușit să marcheze două goluri sub „tricolor”. De menționat este că jucătorul s-a aflat în lotul de la EURO 2024, însă nu a fost introdus în nicio partidă.