Probleme pentru Daniel Pancu! Titularul Rapidului s-a operat și ratează startul noului sezon

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Cristi Manea (28 de ani) a suferit o intervenție chirurgicală la menisc. Fotbalistul Rapidului s-a confruntat cu o problemă medicală încă din sezonul precedent și a făcut eforturi pentru a evita operația, însă a ajuns în situația în care nu a mai avut de ales. Acesta va absenta timp de aproximativ două luni, așadar va rata perioada de pregătire și startul sezonului 2026-2027.

Cristi Manea s-a operat. Când ar urma să revină fotbalistul Rapidului

Cristi Manea ar urma să lipsească timp de 6-8 săptămâni după intervenția chirurgicală prin care a trecut din cauza problemelor la genunchi. Așadar, revenirea acestuia ar urma să se producă în luna august, iar fotbalistul nu va fi la dispoziția lui Daniel Pancu pentru primele runde ale noului sezon din SuperLiga, care debutează în 18-19 iulie.

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Conform , e puțin probabil ca internaționalul român să facă deplasarea alături de coechipieri pentru . Manea ar urma să rămână în țară pentru a efectua recuperarea. Apărătorul de 28 de ani mai are contract cu Rapid până în vara lui 2027, ca și rivalul său pe postul de fundaș dreapta, Răzvan Onea. .

De când nu a mai jucat Cristi Manea pentru Rapid

Cristi Manea s-a confruntat cu problema la genunchi încă din februarie, dar a continuat să joace, și a lucrat suplimentar la antrenamente pentru a evita operația. Accidentarea s-a înrăutățit însă, iar acesta a evoluat din ce în ce mai puțin. Ultimul meci în care a jucat Manea pentru Rapid a fost cel de pe „Ion Oblemenco” împotriva Universității Craiova (0-1), disputat pe 19 aprilie, fundașul fiind introdus în minutul 79.

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Apoi, acesta nu a mai jucat în ultimele 5 etape ale play-off-ului. Fundașul care evoluează la Rapid din 2024 a strâns în total 25 de prezențe în sezonul 2025-2026, reușind să marcheze 3 goluri și să ofere 4 pase decisive. Fotbalistul cu 27 de selecții la naționala României a mai evoluat în trecut pentru Viitorul Constanța, Apollon Limassol, Mouscron, CFR Cluj și FCSB.