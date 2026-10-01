Probleme pentru Darius Olaru în Belgia? „Nu se ridică la nivel așteptărilor”

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Darius Olaru a fost convocat de Gică Hagi la echipa națională pentru această acțiune din Nations League. Mijlocașul a fost urmărit de belgieni, iar aceștia au analizat ultimele sale prestații, atât pentru echipa de club, cât și pentru prima reprezentativă a României.

Belgienii, îngrijorați de Darius Olaru

, Darius Olaru a jucat în prima repriză și a fost schimbat la pauză. Belgienii au fost cu ochii pe el și au fost îngrijorați de faptul că jucătorul lui Union SG a fost implicat în mai multe contacte dure. Aceștia au făcut și o analiză pe seama prestațiilor avute de fotbalist în ultimele luni.

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„Darius Olaru se numără printre jucătorii de la Union care au părăsit Bruxelles-ul pentru a se alătura naționalei lor în această pauză internațională. Staff-ul tehnic urmărește cu atenție situația, ținând pumnii strânși ca să nu mai apară noi accidentați în lot”, au început belgienii analiza despre situația fotbalistului român.

„Încă nu e pregătit pentru ritmul de la Union?”, este întrebarea pe care și-au pus-o ulterior belgienii. Tot ei au notat ulterior despre mijlocașul român că: „Deocamdată, jucătorul originar din Mediaș are dificultăți în a se ridica la înălțimea așteptărilor. Titular în preliminariile Ligii Campionilor, când echipa lui David Hubert nu era încă completă și Adem Zorgane era încă în afara formei, precum și (când Van de Perre și Zorgane erau suspendați), Olaru nu a avut încă ocazia să joace ca titular în campionat.

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Autor al unui gol superb după ce a intrat de pe banca de rezerve la Westerlo, în meciul de deschidere, el nu a reușit încă să-și îmbine calitățile tehnice cu intensitatea jocului echipei din Saint-Gilles. Această pauză internațională îi permite să-și recâștige puțin ritmul alături de naționala României”, au mai notat cei de la

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Darius Olaru are deja un trofeu în Belgia

Darius Olaru (28 de ani) s-a transferat în această vară de la FCSB în Belgia, la Royale Union Saint-Gilloise, în schimbul sumei de 3 milioane de euro. El a câștigat deja primul său trofeu alături de noua echipă. Mai exact, pe 1 august, Union SG a reușit să câștige în fața campioanei Club Brugge, după loviturile de departajare.

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