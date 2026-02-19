Probleme pentru Denis Drăguș și Alexandru Maxim! Fotbaliștii nu au putut părăsi România

ADVERTISEMENT

Fotbaliștii celor de la Gaziantep au primit două zile libere din partea antrenorului Burak Yilmaz după eșecul suferit pe 15 februarie, 0-3 cu Kocaelispor, iar Denis Drăguș și Alexandru Maxim au profitat de acest lucru și au decis să călătorească în România. Cei doi jucători urmau să revină miercuri în Turcia, însă acest lucru nu a fost posibil din cauza condițiilor meteo.

Denis Drăguș și Alexandru Maxim, blocați în România

Maxim și Drăguș s-au prezentat la aeroport miercuri pentru a pleca spre Turcia, dar în ultimele zile a nins abundent în zona Bucureștiului și au existat mari probleme cu zborurile. Unele dintre ele au fost anulate, iar în cazul altora au existat întârzieri de zeci de ore. Așadar, cei doi au fost blocați în țară, plecarea spre Turcia fiind amânată cu o zi.

ADVERTISEMENT

Vestea ar putea fi una pozitivă pentru formația de care aparține Denis Drăguș, Trabzonspor, care va evolua pe terenul lui Gaziantep duminică, de la ora 15:00. „În timp ce speranțele celor de la Trabzonspor au crescut înainte de meciul din deplasare, pregătirile celor de la Gaziantep au fost afectate de o problemă cu zborul jucătorilor care urmau să revină din România.

Drăguș, care este împrumutat la Gaziantep de către Trabzonspor, și un alt jucător român, Maxim, nu au putut să călătorească spre Gaziantep din cauza ninsorii abundente. Luând în considerare faptul că alți doi jucători de la Gaziantep, Camara și Sangare, sunt suspendați, faptul că acești jucători vor rata un antrenament din cauza zăpezii ar putea fi un avantaj pentru Trabzonspor”, au precizat cei de la .

ADVERTISEMENT

Denis Drăguş, conflict cu antrenorul la precedentul meci disputat de Gaziantep

. Antrenorul lui Gaziantep a fost extrem de dezamăgit de evoluția lui Drăguș, care a comis o eroare la golul marcat de gazde. Mai apoi, Gaziantep a rămas în zece oameni, Sangare fiind eliminat, iar gazdele au mai punctat de două ori în ultimul sfert de oră și s-au impus cu 3-0.

ADVERTISEMENT

Alexandru Maxim, căpitanul echipei, a fost la rândul său titular, însă a părăsit terenul în minutul 78. Și Deian Sorescu a făcut parte din primul 11, dar a fost înlocuit la pauză. și a reușit să marcheze o „dublă” într-o partidă din Cupa Turciei cu Keciorengucu.