Probleme pentru Dennis Man la PSV! Rivalul său pe post i-a înnebunit pe olandezi: „Are mai mult potențial. Practic, are totul!”

Dennis Man (27 de ani) nu a mai prins niciun minut pe gazon după ce PSV a devenit campioană în Olanda. Lăsat pe bancă pentru meciul cu Sparta Rotterdam din etapa precedentă (2-0), internaționalul român nu a jucat nici în succesul cu Zwolle, 6-1. Titularizat în banda dreaptă a atacului, bosniacul Esmir Bajraktarevic (21 de ani) a făcut un meci fabulos, cu o „dublă” și două pase decisive.

Rivalul lui Dennis Man de la PSV i-a înnebunit pe olandezi

Fostul internațional olandez Marciano Vink (55 de ani), care a jucat pe parcursul carierei atât la Ajax, cât și la PSV, a fost impresionat de prestația lui Bajraktarevic și e de părere că acesta ar putea fi titular în locul lui Dennis Man. „(n.r. ar putea fi Bajraktarevic titular?) Absolut. Dennis Man a avut o perioadă foarte bună. Bajraktarevic a trebuit să se mulțumească de fiecare dată cu meciuri în care a intrat de pe bancă sau cu partidele în care Bosz a schimbat și l-a lăsat pe Man pe bancă.

S-a descurcat bine de fiecare dată, chiar foarte bine. Dar astăzi (n.r. joi) a arătat cu adevărat ce poate face, în mod special cu viteza sa și cu abilitatea sa în dueluri. Mi-a plăcut foarte mult să îl urmăresc. Un jucător foarte bun. Cred că e un potențial titular. Man și Bajraktarevic sunt jucători puțin diferiți, totuși. Cred că Bajraktarevic are mai mult potențial. Practic, are totul.

Ca extremă, ai nevoie de un anumit curaj și de ambiția de a înfrunta adversarii. Dacă Bajraktarevic va juca un sezon întreg, cred că va înscrie cel puțin 10 goluri. Iar apoi, un transfer în străinătate ar putea fi o variantă. Și ar putea avea și o Cupă Mondială fantastică”, a declarat fostul fotbalist, care activează momentan ca analist la postul ESPN, conform . , iar până la finalul sezonului va mai disputa 3 partide, cu Ajax (în deplasare), Go Ahead Eagles (în deplasare) și Twente (acasă).

Cine este Esmir Bajraktarevic. Bosniacul a marcat un gol superb contra României și a fost decisiv în barajul cu Italia

Fotbalistul cu care Dennis Man se luptă pentru un loc de titular, Esmir Bajraktarevic, s-a născut în SUA și a reprezentat această țară la nivel juvenil, debutând chiar și la prima reprezentativă, într-un meci amical. Mai apoi însă, acesta a decis să reprezinte Bosnia, țara natală a părinților. Fotbalistul lui PSV a jucat un rol foarte important în campania de calificare pentru Cupa Mondială din acest an.

Bajraktarevic a marcat un gol superb, primul al său la națională, contra României, în meciul disputat în noiembrie 2025 la Zenica și câștigat cu 3-1 de gazde. A fost rezultatul care i-a eliminat pe „tricolori” din cursa pentru locul 2 în grupă. Mai apoi, la baraj, și a asigurat Bosniei prezența la turneul final.