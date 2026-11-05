Probleme pentru Dinamo! Baza de la Săftica are nevoie de investiții majore: „Milioane de euro!”

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Dacă din punct de vedere sportiv lucrurile merg excelent pentru Dinamo în campionat și în Cupă, privind către zona infrastructurii de pregătire, situația nu este deloc una propice performanței. Președintele „câinilor” a dezvăluit cu ce probleme se confruntă Nuno Campos (51 de ani) și elevii săi în pregătirea meciurilor. Baza de la Săftica are mari lipsuri, fiind nevoie de investiții uriașe, de ordinul milioanelor de euro.

Situație grea pentru Dinamo din cauza ploilor abundente și a infrastructurii de pregătire deficitare

După ce Rapid a trecut de Csikszereda (2-0), iar Universitatea Craiova de FC Botoșani (2-1), a venit rândul lui Dinamo să-și facă „norma” de 3 puncte în această etapă. Liderul a învins pe UTA Arad, scor 2-0, într-un meci disputat duminică pe Arena Națională. Elevii lui Nuno Campos (51 de ani) s-au impus după reușita superbă a lui Danny Armstrong (29 de ani) și cea a lui Diogo Pinto (27 de ani).

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Prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA pentru a vorbi despre a punctat și o serie de aspecte mai complicate, care țin de infrastructură, cu care se confruntă echipa din „Ștefan cel Mare”. Acum, într-o perioadă cu multe ploi, liderul nu prea are unde să se antreneze. La Baza de la Săftica, starea terenului este una precară.

„(n.r. Atât de rău vă afectează ploaia?) Da, din păcate pe noi ne afectează, că nu avem drenajul cum trebuie și suferim la condițiile de antrenament. Și asta e important pentru o echipă care vrea performanță. Avem bălți pe jumătate din terenul de antrenament. (n.r. e impracticabil) E la limită. Dacă mai plouă 4-5 zile, cum am văzut pe prognoză, va fi greu de tot. Nu ne mai putem antrena așa cum ne dorim”, a spus Nicolescu.

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Probleme mari la Baza de la Săftica, locul de pregătire al lui Dinamo

Președintele lui Dinamo dezvăluie apoi , un club uriaș al fotbalului românesc. La ora actuală, spune Nicolescu, echipa din „Ștefan cel Mare” are doar 20 – 30% din infrastructura pe care o au la dispoziție celelalte cluburi mari din România. Președintele „câinilor” atrage atenția asupra problemelor grave de la Săftica, acolo unde trebuiesc investiții de milioane de euro. „Infrastructura noastră e o problemă. Eu spuneam că noi avem probabil infrastructură 20, 30% față de cluburile mari, celelalte cluburi mari din țară. (n.r. Te referi la Săftica?) Da. E o realitate la care trebuie să lucrăm. Trebuie neapărat să găsim soluții, pentru că e greu. Perioada asta (n.r. cu ploi) de obicei începea undeva spre final de noiembrie și culmina cu februarie, dar uite acum pe ploile astea au început mai devreme și avem probleme la antrenament”.

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În acest moment, Dinamo are un „hub” de pregătire complex la Săftica. Aici sunt sala de forță, de recuperare, locul de alimentație. Problemele apar când vine vorba de locul de antrenamente. Din cauza vremii și a infrastructurii precare, acesta devine impracticabil. „Hub-ul de la Săftica e tot ce trebuie pentru jucători, adică sala de forță, recuperarea, masa, tot am făcut-o să fie top. Partea cu antrenamentul suferă și e greu”, punctează Nicolescu.

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Întrebat ce sumă de bani ar fi necesară pentru ca Dinamo să intre în rând cu marile cluburi și să aibă o bază modernă 100%, președintele alb-roșilor a spus: „Milioane bune! (n.r. s-ar putea rezolva cu 3 milioane de euro?) Da, acolo ar fi suma. Să ai trei terenuri de antrenament care să fie tot timpul la nivel maxim”.