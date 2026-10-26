Sport

Probleme pentru Dinamo cu un om de bază după egalul cu CFR Cluj. Ce se întâmplă cu Musi și Pușcaș

Mihai Cheleș
26.10.2026 | 17:24
Probleme pentru Dinamo cu un om de baza dupa egalul cu CFR Cluj Ce se intampla cu Musi si Puscas
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Mărginean s-a accidentat. Când revin George Pușcaș și Alexandru Musi / Foto: edit Fanatik
Dinamo a remizat cu CFR Cluj, scor 2-2, însă rezultatul nu este singura preocupare a „câinilor”. Andrei Nicolescu a anunțat că Andrei Mărginean s-a accidentat și urmează să efectueze un RMN.
ADVERTISEMENT

Dinamo ar putea pierde un jucător important după remiza cu CFR Cluj, din etapa a 13-a a SuperLigii. Andrei Mărginean a părăsit terenul accidentat în minutul 84, înlocuit de Matteo Duțu, iar situația sa medicală provoacă îngrijorare în tabăra bucureștenilor.

Andrei Mărginean, probleme medicale după CFR Cluj – Dinamo 2-2

Invitat la emisiunea FANATIK SuperLiga, Andrei Nicolescu a dezvăluit că mijlocașul a acuzat simptome asemănătoare celor resimțite la o accidentare anterioară. Fotbalistul va efectua un RMN pentru stabilirea diagnosticului. Oficialul dinamovist a ținut să evidențieze și progresul fotbalistului, în special din punct de vedere tactic.

ADVERTISEMENT

Avem o mică problemă cu Mărginean. A ieșit accidentat. Sper să nu fie… El spune că a simțit ceva similar cu ce a fost data trecută. Trebuie să facă un RMN. Mie îmi place foarte mult. Chiar și în meciurile în care pare că nu iese foarte mult în evidență mi se pare că ce face din punct de vedere defensiv… Structural a înțeles altfel fotbalul. Modul în care schimbă pozițiile cu Soro, cum se poziționează în altă parte, să trag om după el, mi se pare că a evoluat foarte mult”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SuperLiga.

  • 1.000.000 de euro este cota de piață a lui Andrei Mărginean, conform transfermarkt.de.
  • Mijlocașul nu a apucat să debuteze pentru naționala de seniori a României.

Când revin Alexandru Musi și George Pușcaș la Dinamo

Veștile sunt mai bune în privința lui Alexandru Musi și George Pușcaș, însă conducerea clubului nu intenționează să grăbească revenirea celor doi. Musi se antrenează alături de echipă, în timp ce Pușcaș continuă procesul de pregătire după o pauză de patru luni. Ambii ar putea reveni în meciurile oficiale după următoarea pauză internațională.

ADVERTISEMENT
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante...
Digi24.ro
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea

Musi este cu echipa la antrenamente, dar nu trebuie să riscăm. Asta discutam și apropo de Pușcaș. Și el face exerciții, dar el are patru luni (n.r.- de pauză). Dacă forțăm, este posibil să dăm de altă accidentare. Trebuie introdus gradual. Să vedem. Teoretic amândoi ar trebui să joace după pauza internațională. Sper ca până în iarnă să avem un George Pușcaș care să joace. El avea opt luni de pauză când a jucat. A intrat cu dureri. Adică, a intrat cu o problemă medicală. Și totuși a făcut impact la Dinamo. Cât a reușit să joace, a impactat pozitiv echipa. Nu numai golul. Restul, atitudinea, ocaziile, ce a creat pentru colegi. Acum vine după patru luni de pauză și fără probleme medicale. Nu mai joacă cu o problemă medicală. Eu cred că va fi un jucător decisiv pentru Dinamo pe final de campionat”, a completat șeful lui Dinamo.

ADVERTISEMENT
La 4 ani de la ”divorțul de 650.000.000 $”, a început o relație...
Digisport.ro
La 4 ani de la ”divorțul de 650.000.000 $”, a început o relație cu o femeie cu 11 ani mai tânără! ”Este foarte convenabil”
Liga 2, live etapa 11. Metaloglobus București – Râmnicu Vâlcea se joacă acum!
Fanatik
Liga 2, live etapa 11. Metaloglobus București – Râmnicu Vâlcea se joacă acum!
Sepsi OSK – U Craiova, LIVE în SuperLiga, etapa 13. Echipe de start,...
Fanatik
Sepsi OSK – U Craiova, LIVE în SuperLiga, etapa 13. Echipe de start, statistici OPTA, clasament și faze în timp real
Are sau nu dreptate Marius Șumudică? E CFR Cluj dezavantajată de FRF și...
Fanatik
Are sau nu dreptate Marius Șumudică? E CFR Cluj dezavantajată de FRF și LPF!? Programul echipelor din Superliga
Tags:
Mihai Cheleș
Mihai Cheleș
Mihai Cheleș este editor pe sport la FANATIK. Lucrează în presă din 2016, când și-a început activitatea în rubrica de sport a cotidianului „Cuget Liber” din Constanța. În 2019, s-a mutat la București, unde și-a continuat activitatea în presa sportivă. De-a lungul carierei a lucrat pentru Telekom Sport/Orange Sport, PlaySport, ProSport, Digi Sport, GOLAZO și iAMsport.ro, înainte de a ajunge la FANATIK.
Parteneri
Foto-bombă! Cum arată Dan Petrescu după ce a avut probleme medicale foarte grave:...
iamsport.ro
Foto-bombă! Cum arată Dan Petrescu după ce a avut probleme medicale foarte grave: 'Doctorul a decis să iau pauză'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!