Probleme pentru Dinamo cu un om de bază după egalul cu CFR Cluj. Ce se întâmplă cu Musi și Pușcaș

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, din etapa a 13-a a SuperLigii. Andrei Mărginean a părăsit terenul accidentat în minutul 84, înlocuit de Matteo Duțu, iar situația sa medicală provoacă îngrijorare în tabăra bucureștenilor.

Andrei Mărginean, probleme medicale după CFR Cluj – Dinamo 2-2

Invitat la emisiunea FANATIK SuperLiga, Andrei Nicolescu a dezvăluit că mijlocașul a acuzat simptome asemănătoare celor resimțite la o accidentare anterioară. Fotbalistul va efectua un RMN pentru stabilirea diagnosticului. Oficialul dinamovist a ținut să evidențieze și progresul fotbalistului, în special din punct de vedere tactic.

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„Avem o mică problemă cu Mărginean. A ieșit accidentat. Sper să nu fie… El spune că a simțit ceva similar cu ce a fost data trecută. Trebuie să facă un RMN. Mie îmi place foarte mult. Chiar și în meciurile în care pare că nu iese foarte mult în evidență mi se pare că ce face din punct de vedere defensiv… Structural a înțeles altfel fotbalul. Modul în care schimbă pozițiile cu Soro, cum se poziționează în altă parte, să trag om după el, mi se pare că a evoluat foarte mult”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SuperLiga.

1.000.000 de euro este cota de piață a lui Andrei Mărginean, conform transfermarkt.de.

este cota de piață a lui Andrei Mărginean, conform transfermarkt.de. Mijlocașul nu a apucat să debuteze pentru naționala de seniori a României.

Când revin Alexandru Musi și George Pușcaș la Dinamo

și George Pușcaș, însă conducerea clubului nu intenționează să grăbească revenirea celor doi. Musi se antrenează alături de echipă, în timp ce Pușcaș continuă procesul de pregătire după o pauză de patru luni. Ambii ar putea reveni în meciurile oficiale după următoarea pauză internațională.

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„Musi este cu echipa la antrenamente, dar nu trebuie să riscăm. Asta discutam și apropo de Pușcaș. Și el face exerciții, dar el are patru luni (n.r.- de pauză). Dacă forțăm, este posibil să dăm de altă accidentare. Trebuie introdus gradual. Să vedem. Teoretic amândoi ar trebui să joace după pauza internațională. Sper ca până în iarnă să avem un George Pușcaș care să joace. El avea opt luni de pauză când a jucat. A intrat cu dureri. Adică, a intrat cu o problemă medicală. Și totuși a făcut impact la Dinamo. Cât a reușit să joace, a impactat pozitiv echipa. Nu numai golul. Restul, atitudinea, ocaziile, ce a creat pentru colegi. Acum vine după patru luni de pauză și fără probleme medicale. Nu mai joacă cu o problemă medicală. Eu cred că va fi un jucător decisiv pentru Dinamo pe final de campionat”, a completat șeful lui Dinamo.