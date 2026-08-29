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David Irimia (20 de ani) a evoluat ca pe postul de fundaș dreapta la Dinamo în ultimele 6 meciuri jucate de „câini” în SuperLiga, inclusiv în partida de la Arad contra Corvinului, 1-1. Spre finalul meciului, tânărul fotbalist a acuzat o problemă medicală, fiind înlocuit cu Ștefan Opriș, care a debutat cu această ocazie în tricoul lui Dinamo. Accidentarea lui Irimia sosește într-un moment neplăcut pentru antrenorul Nuno Campos, deoarece formația „roș-albă” va juca săptămâna viitoare derby-ul contra rivalei FCSB.

David Irimia s-a accidentat în Corvinul – Dinamo 1-1. Probleme și pentru Alaa Bellaarouch

Revenit la Dinamo în această vară după ce a petrecut sezonul trecut la Metaloglobus, sub formă de împrumut, David Irimia a devenit un jucător important pentru noul antrenor al echipei, Nuno Campos. Tânărul fundaș a fost lăsat pe bancă în meciul din prima etapă contra Petrolului, însă apoi a profitat de plecarea lui Maxime Sivis în Rusia și s-a impus ca titular.

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Nuno Campos l-a titularizat pe Irimia și în partida de la Arad contra Corvinului, însă tânărul fotbalist nu a putut să termine meciul pe teren. În minutul 87, acesta a părăsit terenul după ce a acuzat o accidentare, iar în locul său a intrat Ștefan Opriș, care a jucat primele sale minute în tricoul lui Dinamo. Pentru „câini” urmează un duel în Cupa României Betano contra celor de la Sporting Liești, însă în următoarea etapă de campionat .

Rămâne de văzut cât de gravă este problema medicală acuzată de Irimia, care ar putea să rateze următoarele jocuri ale „câinilor”. În timpul meciului de la Arad a acuzat o problemă medicală și portarul lui Dinamo, Alaa Bellaarouch, care a impresionat prin prestațiile sale din acest start de sezon.

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Ce absențe are Dinamo pentru derby-ul cu FCSB

Așadar, David Irimia este incert pentru meciul cu FCSB, însă Nuno Campos are și alte probleme de lot. Portarul titular din sezonul precedent, Devis Epassy, s-a operat în august și ar urma să revină pe gazon doar în octombrie, iar George Pușcaș este în recuperare. Atacantul ar urma să fie din nou disponibil în septembrie, însă pare greu de crezut că Nuno Campos va putea să conteze pe el încă de la meciul cu FCSB. O veste bună pentru „câini” este revenirea lui .