Sport

Probleme pentru Emma Răducanu. Cu ce se confruntă sportiva: „A fost cel mai rău lucru pe care l-am trăit vreodată!”

Emma Răducanu este una dintre tinerele tenismene cu o carieră în plină ascensiune. Cu ce se confruntă sportiva în ultimii ani.
Mihai Dragomir
17.08.2025 | 06:23
Probleme pentru Emma Raducanu Cu ce se confrunta sportiva A fost cel mai rau lucru pe care lam trait vreodata
ULTIMA ORĂ
Marea problemă din viața Emmei Răducanu. Cu ce se confruntă sportiva. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Emma Răducanu, câștigătoarea US Open din 2021, este una dintre cele mai promițătoare jucătoare de tenis. Celebritatea nu i-a adus însă doar lucruri bune în viața personală, ea dezvăluind cu ce problemă se confruntă în ultimii ani.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă cu Emma Răducanu. Marea problemă a tenismenei

Emma Răducanu, cea care vine după o eliminare de către Aryna Sabalenka în turul a II-lea al turneului de la Cincinnati, a vorbit recent despre insecuritățile din viața sa personală.

Mai exact, tânăra sportivă se teme să mai iasă de una singură în public după ce a avut parte de mai multe episoade de hărțuire, care au început din anul 2021. Dacă atunci, cel care îi fura diverse obiecte din fața casei a fost identificat și a primit un ordin de restricție de 5 ani, de data aceasta Emma a fost urmărită în mai multe țări de un individ, identificat și el în cele din urmă la WTA 500 din Dubai.

ADVERTISEMENT

„Nu ies singură la plimbare”

„Ceea ce s-a întâmplat în Dubai a fost cel mai rău lucru pe care l-am trăit vreodată cu cineva aflat în atenția publicului. După aceea, mi-a fost foarte greu să ies.

De atunci, încerc mereu să am pe cineva lângă mine care să mă privească din spate. Nu ies singură la plimbare”, a mărturisit jucătoarea de tenis pentru The Guardian.

ADVERTISEMENT
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Digi24.ro
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri

Cea mai mare greșeală din viața Emmei Răducanu

Emma Răducanu, deși strălucește pe terenul de tenis, nu este la fel de sigură atunci când vine vorba de viața personală. Sportiva britanică al cărui tată este român dezvăluia în urmă cu un an că nerăbdarea sa a tras-o de multe ori în jos, mai ales când a fost vorba de recuperări.

ADVERTISEMENT
Vladimir Putin s-a urcat în ”Bestia” lui Donald Trump și au urmat momente...
Digisport.ro
Vladimir Putin s-a urcat în ”Bestia” lui Donald Trump și au urmat momente total neașteptate, care s-au viralizat instant

„Nerăbdarea mea este unul dintre cele mai mari eșecuri ale mele. Mereu am grăbit procesul de recuperare și am întârziat revenirea mea cu multe luni. În loc să dureze patru luni, mi-a luat opt luni. Uneori mintea îți depășește corpul și, forțându-te, mergi înapoi”, spunea Emma Răducanu.

ADVERTISEMENT
Imaginea zilei la partida CS Dinamo – Steaua din Liga 2. Cum a...
Fanatik
Imaginea zilei la partida CS Dinamo – Steaua din Liga 2. Cum a venit îmbrăcat unul dintre puținii spectatori prezenți la meci. Foto
Inter, victorie lejeră în ultimul meci de pregătire înaintea începerii noului sezon din...
Fanatik
Inter, victorie lejeră în ultimul meci de pregătire înaintea începerii noului sezon din Serie A. Cine a marcat în amicalul cu Olympiacos. Update
Liviu Ciobotariu, reacție acidă după ce Petrolul a remizat cu Hermannstadt: „Nu pot...
Fanatik
Liviu Ciobotariu, reacție acidă după ce Petrolul a remizat cu Hermannstadt: „Nu pot să trec aşa uşor peste ce s-a întâmplat azi”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Probleme pentru Sabău înainte de meciul cu Farul! Jucătorul a plecat de la...
iamsport.ro
Probleme pentru Sabău înainte de meciul cu Farul! Jucătorul a plecat de la echipă și nu mai răspunde la telefon
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!