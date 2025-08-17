Probleme pentru Emma Răducanu. Cu ce se confruntă sportiva: „A fost cel mai rău lucru pe care l-am trăit vreodată!”

Emma Răducanu, câștigătoarea US Open din 2021, este una dintre cele mai promițătoare jucătoare de tenis. Celebritatea nu i-a adus însă doar lucruri bune în viața personală, ea dezvăluind cu ce problemă se confruntă în ultimii ani.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă cu Emma Răducanu. Marea problemă a tenismenei

Emma Răducanu, , a vorbit recent despre insecuritățile din viața sa personală.

Mai exact, tânăra sportivă se teme să mai iasă de una singură în public după ce a avut parte de mai multe episoade de hărțuire, care au început din anul 2021. Dacă atunci, cel care îi fura diverse obiecte din fața casei a fost identificat și a primit un ordin de restricție de 5 ani, de data aceasta Emma a fost urmărită în mai multe țări de un individ, identificat și el în cele din urmă la WTA 500 din Dubai.

ADVERTISEMENT

„Nu ies singură la plimbare”

„Ceea ce s-a întâmplat în Dubai a fost cel mai rău lucru pe care l-am trăit vreodată cu cineva aflat în atenția publicului. După aceea, mi-a fost foarte greu să ies.

De atunci, încerc mereu să am pe cineva lângă mine care să mă privească din spate. Nu ies singură la plimbare”, a mărturisit jucătoarea de tenis pentru

ADVERTISEMENT

Cea mai mare greșeală din viața Emmei Răducanu

Emma Răducanu, deși strălucește pe terenul de tenis, . Sportiva britanică al cărui tată este român dezvăluia în urmă cu un an că nerăbdarea sa a tras-o de multe ori în jos, mai ales când a fost vorba de recuperări.

ADVERTISEMENT

„Nerăbdarea mea este unul dintre cele mai mari eșecuri ale mele. Mereu am grăbit procesul de recuperare și am întârziat revenirea mea cu multe luni. În loc să dureze patru luni, mi-a luat opt luni. Uneori mintea îți depășește corpul și, forțându-te, mergi înapoi”, spunea Emma Răducanu.