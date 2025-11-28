Sport

Probleme pentru FCSB la revenirea de la Belgrad! De ce nu au putut campionii să aterizeze la Constanța și ce se întâmplă cu programul echipei

Planurile celor de la FCSB au fost date peste cap înaintea meciului de la Constanța, cu Farul. Campionii nu au putut ateriza la malul Mării Negre și s-au întors la București
Cristian Măciucă
28.11.2025 | 21:15
Probleme pentru FCSB la revenirea de la Belgrad De ce nu au putut campionii sa aterizeze la Constanta si ce se intampla cu programul echipei
ULTIMA ORĂ
Probleme pentru FCSB la revenirea de la Belgrad! De ce nu au putut campionii să aterizeze la Constanța și ce se întâmplă cu programul echipei. FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

FCSB trebuia să aterizeze direct la Constanța după meciul cu Steaua Roșie de la Belgrad. Vineri, 28 noiembrie, roș-albaștrii erau așteptați pe aeroportul „Mihai Kogălniceanu” și să rămână în cantonament până la meciul cu Farul. Sosirea campioanei en-titre a fost însă boicotată de vremea nefavorabilă.

FCSB s-a întors la București! De ce n-a mai aterizat la Constanța

Potrivit digisport.ro, avionul care o aduce pe FCSB de la Belgrad nu a putut ateriza la malul Mării Negre. Motivul a fost ceața densă, astfel că delegația campioanei României a făcut cale întoarsă în Capitală.

ADVERTISEMENT

Aeronava care i-a adus la București pe roș-albaștri a aterizat pe aeroportul „Henri Coandă”, iar fotbaliștii antrenați de Elias Charalambous au primit liber vineri seară.

Din cauza schimbării de planuri de la FCSB, conducerea campioanei a anunțat că sâmbătă, 29 noiembrie, conferința de presă premergătoare meciului cu Farul va avea loc la baza sportivă din Berceni. Elias Charalambous va apărea în fața jurnaliștilor, sâmbătă, de la ora 15:00.

ADVERTISEMENT
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace:...
Digi24.ro
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent”

Farul – FCSB, finală pentru play-off

Învinsă la Belgrad, scor 0-1, FCSB nu are timp să își lingă rănile. Pe roș-albaștrii îi așteaptă un meci capital la Ovidiu, acolo unde va avea loc meciul cu Farul. Ambele formații se află într-o luptă acerbă pentru play-off.

ADVERTISEMENT
S-a aflat adevărul despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accident! ”Un...
Digisport.ro
S-a aflat adevărul despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accident! ”Un prieten a confirmat cel mai negru scenariu”

Înaintea duelului de foc de la malul Mării Negre, Farul Constanța este pe locul 6, cu 26 de puncte. Echipa pregătită de Ianis Zicu are un avans de cinci puncte de FCSB, care ocupă poziția a 10-a.

Meciul dintre Farul și FCSB este programat duminică, 30 noiembrie, de la ora 20:30. Partida va fi transmisă în direct la TV pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 și liveTEXT pe site-ul FANATIK.RO

ADVERTISEMENT
2,22 este cota Betano pentru „2 solist” la Farul - FCSB
Cristi Balaj, reacție surpriză despre cartonașul roșu „scos” de Darius Olaru în Steaua...
Fanatik
Cristi Balaj, reacție surpriză despre cartonașul roșu „scos” de Darius Olaru în Steaua Roșie – FCSB. Exclusiv
Momente cumplite în Giulești, la Rapid – Csikszereda! Un fan din Peluza Nord...
Fanatik
Momente cumplite în Giulești, la Rapid – Csikszereda! Un fan din Peluza Nord a avut nevoie de intervenția de urgență a medicilor
Meme Stoica, reacție tare după victoria Craiovei cu Mainz: „Știu cum ne bucuram...
Fanatik
Meme Stoica, reacție tare după victoria Craiovei cu Mainz: „Știu cum ne bucuram noi la 0-0”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Dureros! Putea face parte din Generația de Aur, dar DRAMA trăită i-a ruinat...
iamsport.ro
Dureros! Putea face parte din Generația de Aur, dar DRAMA trăită i-a ruinat cariera! Fostul mare jucător român: 'Nu o să uit niciodată!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!