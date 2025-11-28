Probleme pentru FCSB la revenirea de la Belgrad! De ce nu au putut campionii să aterizeze la Constanța și ce se întâmplă cu programul echipei

ADVERTISEMENT

FCSB trebuia să aterizeze direct la Constanța după meciul cu Steaua Roșie de la Belgrad. Vineri, 28 noiembrie, roș-albaștrii erau așteptați pe aeroportul „Mihai Kogălniceanu” și să rămână în cantonament până la meciul cu Farul. Sosirea campioanei en-titre a fost însă boicotată de vremea nefavorabilă.

FCSB s-a întors la București! De ce n-a mai aterizat la Constanța

Potrivit , avionul care o aduce pe FCSB de la Belgrad nu a putut ateriza la malul Mării Negre. Motivul a fost ceața densă, astfel că delegația campioanei României a făcut cale întoarsă în Capitală.

Aeronava care i-a adus la București pe roș-albaștri a aterizat pe aeroportul „Henri Coandă”, iar fotbaliștii antrenați de Elias Charalambous au primit liber vineri seară.

Din cauza schimbării de planuri de la FCSB, conducerea campioanei a anunțat că sâmbătă, 29 noiembrie, conferința de presă premergătoare meciului cu Farul va avea loc la baza sportivă din Berceni. , sâmbătă, de la ora 15:00.

Farul – FCSB, finală pentru play-off

Învinsă la Belgrad, scor 0-1, FCSB nu are timp să își lingă rănile. Pe roș-albaștrii îi așteaptă un meci capital la Ovidiu, acolo unde va avea loc meciul cu Farul. Ambele formații se află într-o luptă acerbă pentru play-off.

Înaintea duelului de foc de la malul Mării Negre, Farul Constanța este pe locul 6, cu 26 de puncte. Echipa pregătită de Ianis Zicu are un avans de cinci puncte de FCSB, care ocupă poziția a 10-a.

Meciul dintre Farul și FCSB este programat duminică, 30 noiembrie, de la ora 20:30. Partida va fi transmisă în direct la TV pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 și liveTEXT pe site-ul