Probleme pentru Fenerbahce înainte de meciul cu FCSB! Ce s-a întâmplat în partida cu Goztepe din campionat

Fenerbahce va evolua pe terenul celor de FCSB joi, de la ora 22:00, în ultima etapă a fazei ligii din UEFA Europa League. În ultimul meci jucat înainte de duelul de pe Arena Națională, echipa antrenată de Domenico Tedesco a obținut doar o remiză, 1-1, în partida disputată pe teren propriu contra lui Goztepe, iar un jucător important s-a accidentat.

Fenerbahce, pas greșit înainte de meciul cu FCSB

Fenerbahce a obținut doar un punct din meciul pe care l-a disputat pe teren propriu contra celor de la Goztepe în etapa a 19-a a sezonului de Super Lig. Gruparea din Istanbul a deschis scorul în minutul 17, prin Dorgeles Nene, însă oaspeții au reușit să egaleze mai apoi prin Janderson (24), iar rezultatul nu s-a mai modificat până la final.

Așadar, Fenerbahce rămâne pe locul 2 în clasamentul din prima divizie a Turciei, cu 43 de puncte, la 3 lungimi în urma marii rivale Galatasaray, care s-a impus cu 3-1 în această rundă pe terenul celor de la Fatih Karagumruk. Chiar și în contextul acestui rezultat de egalitate, Fenerbahce va avea un moral mai bun decât .

Vedeta lui Fenerbahce ar putea să rateze meciul cu FCSB

Dincolo de rezultatul nefavorabil, antrenorul Domenico Tedesco a primit o veste extrem de neplăcută în prima repriză a întâlnirii. Mijlocașul Ismail Yuksek, jucător de bază atât pentru „Fener”, cât și pentru naționala Turciei, a părăsit terenul din cauza unei accidentări, fiind înlocuit de brazilianul Fred.

Așadar, acesta ar putea să rateze , iar în cazul în care accidentarea este una gravă, ar putea să absenteze și de la . Yuksek evoluează la Fenerbahce din 2020 și a strâns 28 de prezențe în acest sezon, marcând un gol.

Atacantul lui Fenerbahce a ratat transferul la Juventus

, dar mutarea pare să fi căzut, conform celor declarate de Giorgio Chiellini. „En Nesyri are dubii cu privire la formula afacerii (n.r. un împrumut) și, după ce am analizat situația, considerăm că negocierile sunt încheiate. Nu îl vom transfera definitiv pe En Nesyri”, a declarat directorul sportiv al lui Juventus, conform jurnalistului .