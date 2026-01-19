Probleme pentru Filipe Coelho înainte de primul joc oficial al anului. Universitatea Craiova, fără două nume importante la meciul cu Petrolul

ADVERTISEMENT

Primul meci oficial al anului pentru Universitatea Craiova aduce deja primele semne de întrebare înaintea duelului cu Petrolul. Oltenii se confruntă cu două absențe notabile, care pot complica planurile staff-ului tehnic încă dinainte de fluierul de start al jocului de pe „Ilie Oană“.

Universitatea Craiova, fără doi jucători importanți la Ploiești

Universitatea Craiova nu va putea conta pe doi jucători importanți la partida cu Petrolul, programată luni seară, de la ora 20.00. Este vorba despre Lyes Houri și Juraj Badelj, ambii indisponibili și care nu se regăsesc în lotul deplasat pentru acest joc.

ADVERTISEMENT

Absențele celor doi vin într-un moment în care fiecare detaliu poate face diferența. Houri, unul dintre oamenii de creație ai Craiovei și Badelj, jucător cu experiență în zona defensivă, ar fi putut oferi soluții importante pentru staff-ul tehnic.

În schimb, printre numele prezente în lotul alb-albaștrilor se regăsește, totuși, pentru a continua în tricoul Universității Craiova.

ADVERTISEMENT

Filipe Coelho, prudență maximă înainte de Petrolul – Universitatea Craiova

, disputat în Cupa României, avertizând că un astfel de reper poate fi înșelător. De asemenea, tehnicianul Craiovei a subliniat importanța cantonamentului de iarnă, perioadă în care echipa a avut timp suplimentar pentru omogenizare și pregătire.

ADVERTISEMENT

„Ar fi o greșeală mare din partea noastră dacă ne vom gândi că meciul acesta va fi la fel ca ultimul joc direct, din Cupă. Va fi o poveste diferită, cu jucători diferiți de ambele tabere. A fost un cantonament bun. Am avut mai mult timp de muncă împreună, dar acum suntem pregătiți să concurăm din nou“, a spus antrenorul Craiovei.

Antrenorul oltenilor se așteaptă la un joc complicat în fața unei formații bine organizate defensiv. Petrolul a impresionat prin soliditatea din acest sezon, primind doar 20 de goluri, un argument suficient pentru a anticipa un meci închis: „Cu siguranță ne va aștepta un meci greu. O să jucăm împotriva unei echipe bine organizate. Nu va fi ușor să-i desfacem. Trebuie să acceptăm temperatura, nu contează condițiile. Noi trebuie să fim concentrați, fără alte scuze, să ne adaptăm și să dăm ce e mai bun“.

ADVERTISEMENT

Eugen Neagoe, pregătit de duelul cu fosta echipă: „Vreau să îi bat şi să câştige titlul”

Eugen Neagoe vrea să înceapă anul cu dreptul şi speră ca Petrolul să încurce Universitatea Craiova. , dar le-a pus gând râu şi vrea să îi bată înainte:

„Jucam în 1991, eram în lotul Craiovei la acel event. Îmi aduc aminte foarte bine, aveam echipă foarte valoroasă. Nu întâmplător am câştigat eventul şi asta va rămâne în istoria clubului.

Până astăzi, Universitatea Craiova a câştigat de două ori eventul. În 1981 şi 1991. Am mai reuşit un event în Ungaria, la Ferencvaros, în 1995. Două eventuri câştigate ca jucător. Dacă vor câştiga titlul se va închide oraşul. Asta se va întâmpla la Craiova. Nu ştiu ce se va întâmpla. Mi-aş dori să jucăm foarte bine luni şi să câştigăm.

După ce îi batem, Craiova poate să câştige titlul. Le urez succes, nu am nimic de împărţit cu nimeni. Sunt oltean din tată-n fiu, acolo am crescut. Dar când am fost adversar, mi-am dorit mereu să câştig. Aş vrea să avem o evoluţie foarte bună şi este foarte important să acumulăm puncte”, a spus Neagoe pentru FANATIK.

Cum vede Neagoe lupta la titlu: „Trei echipe cu şanse foarte mari!”

Antrenorul Petrolului a analizat lupta la titlu şi prevede un duel între Universitatea Craiova, Rapid şi Dinamo. Totuşi, FCSB va deveni foarte periculoasă dacă va prinde play-off-ul.

„Trei echipe cu şanse foarte mari de a câştiga campionatul: Craiova, Rapid şi Dinamo. Nu aş vrea să omit şi să iau din meritele celor de la Botoşani. Sunt într-o poziţie foarte bună pentru munca pe care o fac. Dar cred că nu vor avea forţa să se bată să câştige campionatul. În 2018 am intrat în vacanţă la Sepsi pe locul 4. Aveam a doua apărare din campionat şi nu ne gândeam la titlu. Am fost şi pe locul 2.

Dacă FCSB va intra în play-off, este una dintre candidate. Dar trebuie să aibă un parcurs aproape perfect pentru a ajunge acolo. Orice punct contează”, este analiza luptei la titlu a lui Eugen Neagoe.