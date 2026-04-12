Probleme pentru Filipe Coelho înainte de U Cluj – Universitatea Craiova: „Am ceva îndoieli!”

U Cluj - Universitatea Craiova este cel mai așteptat meci al etapei a 4-a din play-off-ul SuperLigii. Ce au declarat oltenii înaintea meciului programat luni, 13 aprilie.
Mihai Dragomir
12.04.2026 | 15:35
Filipe Coelho (45 de ani) a spus ce probleme are pentru meciul cu U Cluj. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Universitatea Craiova se deplasează luni, 13 aprilie, pentru meciul contra lui U Cluj din cadrul etapei a 4-a din play-off. Meciul va începe la 21:30 și le aduce față în față pe echipele cu punctaj egal după primele 3 runde. Antrenorul Filipe Coelho (45 de ani), dar și fundașul Florin Ștefan (29 de ani) au prefațat duelul „studențesc”. Vezi pe Fanatik.ro ce au spus.

Filipe Coelho a spus ce probleme are Universitatea Craiova înainte de meciul cu U Cluj

SuperLiga are parte de un sezon „nebun”, mai ales în play-off. Rezultatele de până acum au fost imprevizibile și au răsturnat de fiecare dată calculele la titlu. Principala mare absență a oltenilor pentru meciul de luni seară este Nicușor Bancu, care este suspendat în urma cartonașului roșu primit în meciul cu Dinamo, dar este posibil ca aceștia să aibă și alți fotbaliști indisponibili. Filipe Coelho se așteaptă la un meci complicat în fața ardelenilor.

„Este o provocare pentru noi, vom înfrunta o echipă bună, care are nouă victorii la rând și un antrenor cu experiență. Au făcut transferuri bune în ianuarie și au jucători noi, față de ultimele meciuri. Nu va fi un meci ușor, dar va fi unul important. Va fi un meci diferit, au jucători cu caracteristici diferite, sunt într-un moment bun, dar cred că și noi suntem într-un moment bun.

O să vedem cum putem juca pentru a câștiga cele trei puncte. Pregătim meciul cât de bine putem, avem ceva îndoieli dacă unii fotbaliști pot juca sau nu, dar este datoria noastră să găsim soluții și să reprezentăm clubul în cea mai bună direcție”, a spus portughezul la conferința de presă.

Este Ormuz pentru SUA ceea ce a fost criza Suez pentru Marea Britanie...
Digi24.ro
Este Ormuz pentru SUA ceea ce a fost criza Suez pentru Marea Britanie în 1956? Asemănări, deosebiri și pericole pentru ordinea mondială

Florin Ștefan are încredere maximă înainte de U Cluj – Universitatea Craiova

Florin Ștefan a vorbit și el despre acest meci. Fundașul stânga a transmis că el și colegii săi sunt pregătiți, având moralul la maxim după succesul din runda precedentă cu CFR Cluj și o formă fizică foarte bună după ultimele antrenamente.

La revedere, permis! Cu cât gonea Gigi Becali în Pipera, în prima zi...
Digisport.ro
La revedere, permis! Cu cât gonea Gigi Becali în Pipera, în prima zi de Paște

„Este un meci important, contra unei echipe bune, care trece printr-o perioadă bună, și trebuie să mergem să luăm cele trei puncte. Trec printr-o perioadă bună, au un parcurs bun și va fi un meci diferit față de cel din sezonul regulat.

Ne simțim bine, după victoria cu CFR Cluj, dar ne focusăm pe ce va urma, ne-am bucurat și cam atât, am trecut la treabă. Pregătirea a fost bună, ne-am antrenat bine și îi simt pe băieți foarte bine”, a spus și Florin Ștefan.

  • 0-0 s-a încheiat ultimul meci direct dintre U Cluj și U Craiova (1 decembrie 2025)
  • 28 iulie 2025 este data celui mai recent succes al oltenilor contra lui U Cluj (2-1)
Premier League, etapa 32 live video în exclusivitate pe Voyo. Sunderland – Tottenham,...
Fanatik
Premier League, etapa 32 live video în exclusivitate pe Voyo. Sunderland – Tottenham, dar și alte două meciuri se joacă de la 16:00. Radu Drăgușin, doar rezervă la debutul lui De Zerbi pe banca lui Spurs
El este românul a cărui avere putea să năucească Europa. Țiriac, frații Pavăl...
Fanatik
El este românul a cărui avere putea să năucească Europa. Țiriac, frații Pavăl de la Dedeman și Dineș nici nu se apropiau de banii lui
Cum a ajuns un cal în vestiarul Rapidului. „Joc cu Dinamo duminică și...
Fanatik
Cum a ajuns un cal în vestiarul Rapidului. „Joc cu Dinamo duminică și n-am 11 jucători, bă, nenorociților”
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
