Probleme pentru Gică Hagi! Dennis Man a fost uitat din nou pe banca de rezerve la PSV: aproape o lună de la ultima apariție pe teren

ADVERTISEMENT

Cu din nou doar pe banca de rezerve, PSV Eindhoven a câștigat categoric duelul de pe teren propriu împotriva celor de la Sparta Rotterdam, scor 4-1, într-un duel din cadrul rundei cu numărul #6 din Eredivisie. Astfel, fotbalistul român a ajuns la aproape o lună de inactivitate în meciurile oficiale, ultima sa apariție pe teren pentru campioana olandei fiind consemnată pe data de 23 august – o veste proastă pentru selecționerul Gică Hagi în economia meciurilor din Liga Națiunilor.

Dennis Man, uitat din nou pe banca de rezerve a lui PSV Eindhoven!

Internaționalul român în vârstă de 28 de ani traversează niște momente complicate în Olanda. După problemele medicale care l-au împiedicat să fie prezent în lotul echipei lui Peter Bosz la meciurile de campionat cu Ajax și Utrecht, Dennis Man a revenit în angrenajul „fermierilor” și a fost disponibil la duelul cu Șahtior Donetsk din Liga Campionilor, respectiv la partida de duminică din Eredevisie, cu Sparta Rotterdam. Chiar și așa, acesta a fost uitat de fiecare dată pe banca de rezerve.

ADVERTISEMENT

Astfel, el a ajuns la aproape o lună de inactivitate, ultimul său meci în care a fost pe teren fiind înregistrat pe data de 23 august, când a prins 14 minute pe final în victoria categorică a lui PSV în campionat în fața celor de la FC Groningen, scor 5-1. Ba mai mult, de când a început stagiunea 2026/2027, Man a strâns în total doar 101 minute pentru echipa lui Peter Bosz în toate competițiile, nereușind să înscrie vreun gol sau să ofere vreo pasă decisivă.

Dennis Man se află în lotul lărgit anunțat de Gigă Hagi pentru meciurile României din Liga Națiunilor

Totuși, în ciuda perioadei precare, l-a inclus pe Man în lotul lărgit al României pentru meciurile din Liga Națiunilor, însă la cum merg lucrurile acum, există șanse ca fotbalistul lui PSV să nu prindă convocarea finală. Iată care sunt cei 48 de jucători din care selecționerul va alege cu cine va ataca Suedia, Polonia și Bosnia:

ADVERTISEMENT

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0);

ADVERTISEMENT

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 25/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 1/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

ADVERTISEMENT

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Andrei MĂRGINEAN (Dinamo, 0/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin GRAMENI (FC Rapid 1923, 0/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), David MICULESCU (FCSB, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 6/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 45/6), Alexandru MUSI (Dinamo, 0/0).