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Probleme pentru Gigi Becali la FCSB! Patronul vrea să scape de un jucător, dar impresarul lui e ferm pe poziții: „Are contract”

Gigi Becali are o problemă urgentă de rezolvat la FCSB! Jucătorul pus pe lista neagră se ține tare: ce a spus impresarul lui despre posibila plecare în această vară
Gabriel-Alexandru Ioniță
19.06.2026 | 18:16
Probleme pentru Gigi Becali la FCSB Patronul vrea sa scape de un jucator dar impresarul lui e ferm pe pozitii Are contract
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Probleme pentru Gigi Becali la FCSB. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
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Gigi Becali (67 de ani) a spus de mai multe ori în mod public pe parcursul ultimului an că David Kiki (32 de ani) nu mai face parte din planurile sale la FCSB. Astfel, în mod evident, toată lumea se aștepta ca fundașul stânga originar din Benin, fost la Farul Constanța, să se despartă de echipa roș-albastră în această vară.

Gigi Becali vrea să scape de David Kiki de la FCSB, dar impresarul fotbalistului susține că va fi destul de greu

Doar că se pare însă că în cele din urmă lucrurile nu ar fi chiar atât de simple pe cât s-a crezut inițial. Asta pentru că impresarul fotbalistului, întrebat în mod special în legătură cu această chestiune, a transmis ferm că acesta încă mai are contract pe un sezon cu FCSB, dând astfel practic de înțeles că din partea jucătorului nu ar exista interes în sensul unei eventuale despărțiri în această perioadă, decât bineînțeles în cazul în care pe numele său ar urma să vină o ofertă de transfer convenabilă pentru ambele părți implicate.

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„Kiki mai are contract până în 2027. Dacă a zis Gigi Becali, atunci așa a zis… Eu ce pot să spun? Omul a zis ce a zis. Fiecare zice ce vrea. Suntem într-o țară liberă. Deocamdată, nu am avut nicio discuție cu cei de la FCSB. Jucătorul este în vacanță. Este prematur să vorbim despre asta. E perioadă de transferuri. Se poate întâmpla orice. Jucătorul e la club, are și un președinte care e priceput la fotbal, mă refer la Meme Stoica.

Meme e un om care știe când și ce să facă. Deci, nu e nicio problemă. Lucrurile vor decurge normal. Vom vedea. Dacă va exista o soluție, la un moment dat, și pentru club, și pentru jucător, ca toată lumea să fie mulțumită, atunci nicio problemă, vedem”, a spus impresarul Mihai Joița, potrivit prosport.ro. 

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David Kiki mai are un an de contract cu FCSB

Această reacție a agentului FIFA s-a produs în contextul în care recent presa de sport din Benin a informat că ar fi fost deja demarate negocierile dintre reprezentanții lui David Kiki și cei de la FCSB în sensul rezilierii contractului fotbalistului: „În urma informațiilor primite de la FCSB, reprezentanții jucătorului au confirmat pentru 229foot că au început negocierile oficiale pentru rezilierea contractului”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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