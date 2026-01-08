Sport

Probleme pentru golgheterul din play-off-ul SuperLigii! Nu s-a antrenat deloc cu echipa în Antalya. Exclusiv

Unul dintre cei mai buni marcatori din SuperLiga României se confruntă cu ceva probleme în cantonamentul din Antalya. Până acum, fotbalistul nu s-a antrenat deloc cu echipa
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
08.01.2026 | 14:30
Probleme pentru golgheterul din playofful SuperLigii Nu sa antrenat deloc cu echipa in Antalya Exclusiv
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Probleme pentru golgheterul din play-off-ul SuperLigii! Nu s-a antrenat deloc cu echipa în Antalya. FOTO: Fanatik
Majoritatea echipelor din SuperLiga se pregătesc în această perioadă în Antalya pentru restartul sezonului. Unul dintre golgheterii campionatului are însă probleme de sănătate și nu a apucat să facă încă antrenament cu echipa.

Golgheterul Ricardo Matos nu s-a antrenat cu echipa. Probleme pentru FC Argeș înaintea meciului cu FCSB

A mai rămas puțin până la reluarea sezonului regulat în prima ligă. Etapa a 22-a din SuperLiga se va deschide cu duelul FC Argeș – FCSB, programat vineri, 16 ianuarie, de la ora 20:30.

După ce l-a pierdut pe Caio, transferat la FC Riga, FC Argeș ar putea fi privată la primul meci din 2026 și de prezența lui Ricardo Matos (25 de ani). Deși se află în cantonament în Antalya, portughezul n-a făcut încă antrenament cu echipa. FANATIK a aflat în exclusivitate ce problemă medicală are Matos.

Vârful lusitan se confruntă cu o bursită la gleznă, afecțiune care l-a împiedicat să iasă la antrenament în primele zile de cantonament. Din informațiile FANATIK, Matos a început acum pregătirea, dar s-a antrenat doar separat.

Ricardo Matos a stat în tribună la primul amical al alb-violeților din Antalya, pierdut cu scorul de 1-2 în fața lui Bursaspor. Cel mai probabil. atacantul portughez nu va fi pe teren nici la al doilea test al echipei lui Bogdan Andone. Vineri, 9 ianuarie, FC Argeș va juca împotriva noii echipe a lui Denis Drăguș, Gaziantep.

ricardo matos
Ricardo Matos se ține de gleznă. FOTO: Fanatik

Câte goluri a marcat Ricardo Matos

Ricardo Matos evoluează la FC Argeș din vara lui 2025, când a sosit liber de contract după despărțirea de Buzău. Portughezul s-a adaptat instant în Trivale și este unul dintrei cei mai buni fotbaliști ai lui Bogdan Andone. Chiar dacă în centrul atenției au fost mai mareu Caio sau Mario Tudose, Argeșul se află atât de sus în clasament și datorită lui Matos.

Fotbalistul lusitan în vârstă de 25 de ani este golgheterul celor de la FC Argeș. În 18 meciuri de SuperLiga, Ricardo Matos a marcat 7 goluri și a oferit 4 pase decisive. El se află la 4 lungimi de primii doi marcatori din SuperLiga, Alex Dobre și Jovo Lukic. Deși e o nou-promovată, FC Argeș e pe locul 5, cu 34 de puncte.

  • 850 de mii de euro e cota de piață a lui Ricardo Matos, conform transfermarkt.com
  • 1 gol în 3 meciuri are atacantul portughez în Cupa României
