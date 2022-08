Probleme pentru HBO Max în seara premierei House of the Dragon. Cum a reacționat compania

Platforma HBO Max a întâmpinat probleme duminică seara, atunci când a avut premiera House of the Dragon – Casa Dragonului, un spin-off al celebrului serial Game of Thrones. Utilizatorii s-au plâns pe rețelele sociale. Care a fost reacția companiei?

Probleme pentru HBO Max în seara premierei House of the Dragon

a avut premiera duminică seara, 21 august. Unele dintre aplicațiile serviciului au întâmpinat dificultăți din cauza numărului mare de accesări.

Astfel, unii utilizatori nu au avut posibilitatea să urmărească primul episod al noului serial din cauza problemelor tehnice ale platformei.

Utilizatorii au postat mesaje pe rețelele sociale în legătură cu această problemă. Duminică seara au apărut numeroase mesaje pe Twitter și pe Reddit, dar și pe alte platforme.

Cele mai mari probleme tehnice au fost semnalate pe Fire TV, platforma utilizată de Amazon pentru dispozitivele de streaming Fire Stick, notează .

De altfel, au fost întâmpinate unele probleme și pe celelalte platforme pe care sunt disponibile aplicațiile HBO Max.

Este cunoscut faptul că aplicațiile HBO Max suferă de anumite probleme și bug-uri încă de când au fost lansate. În acest context, interesul crescut al utilizatorilor pentru serialul House of the Dragon a contribuit la problemele de seara trecută.

În schimb, compania spune că milioane de abonați au putut vedea serialul duminică seara și că problemele tehnice au afectat doar un mic procent de utilizatori.

“House of the Dragon este vizionat cu succes în această seară de milioane de abonați HBO Max.

Suntem conștienți de faptul că o mică parte dintre utilizatorii care încearcă să se conecteze prin intermediul dispozitivelor Fire TV au probleme și suntem în curs de rezolvare pentru acei utilizatori afectați.”, au transmis reprezentanții companiei, potrivit .

Serialul House of the Dragon este disponibil și pe platforma HBO Max România începând de astăzi, 22 august.

Câte episoade are sezonul 1 House of the Dragon

În această primăvară, HBO Max a anunțat , care a fost foarte așteptat de fanii Game of Thrones. Primul sezon va avea 10 episoade.

Laza baza serialului stă romanul “Fire & Blood” (Foc și sânge) al lui George R.R. Martin.

Acțiunea din serial se petrece cu 200 de ani înainte de evenimentele din Game of Thrones. În centru este povestea strămoșilor lui Daenerys și Jon, dar și cea a Casei Targaryen.

Războiul civil dintre frații Targaryen (numit și Dansul Dragonilor), Aegon II și Rhaenyra, asupra tronului, după moartea tatălui lor, constituie intriga serialului.