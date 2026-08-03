Sport

Probleme pentru Ionuț Radu la Celta Vigo? Decizie neașteptată luată de șefii grupării spaniole

Veste șoc pentru Ionuț Radu! După un sezon excelent, Celta Vigo îi aduce un concurent de nivel înalt! Despre cine este vorba și toate detaliile mutării
Gabriel-Alexandru Ioniță
03.08.2026 | 21:53
Probleme pentru Ionut Radu la Celta Vigo Decizie neasteptata luata de sefii gruparii spaniole
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Probleme pentru Ionuț Radu la Celta Vigo? Decizie neașteptată luată de șefii grupării spaniole. Foto: Hepta
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Ionuț Radu (29 de ani) a avut un sezon excelent în poarta celor de la Celta Vigo. Titular incontestabil în stagiunea precedentă, goalkeeper-ul român a avut prestații extrem de apreciate, atât în La Liga, cât și în cupele europene. Astfel, el a reușit în acest context să revină la echipa națională, redobândind și acolo statutul de titular.

Celta Vigo îi aduce lui Ionuț Radu un concurent mai mult decât serios

Chiar și în aceste condiții însă, se pare că oficialii clubului spaniol sunt deciși să aducă în această fereastră de mercato la echipă încă un portar, unul cu un anumit statut, bineînțeles cu scopul de a genera o concurență mai acerbă pentru Radu. De asemenea, în mod evident, la un anumit moment s-ar putea pune inclusiv problema ca românul să își piardă locul de titular, în anumite condiții.

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Aparent, antrenorul Claudio Giraldez nu este pe deplin mulțumit de modul în care s-a prezentat până acum Ivan Villar, actuala rezervă a lui Ionuț Radu, în sensul că acesta nu a reușit să pună presiunea dorită pe goalkeeper-ul român, bineînțeles cu scopul ca acesta din urmă să fie întotdeauna motivat să aibă evoluții cât mai bune, pentru a nu-și pierde statutul în echipă.

Celta Vigo, acord cu Manchester United pentru aducerea lui Altay Bayindir

Așadar, în acest context, potrivit jurnaliștilor turci de la Fanatik, cei de la Celta Vigo vor să facă un transfer de răsunet în această vară pentru această poziție. Este vorba despre Altay Bayindir (28 de ani), internațional turc aflat în prezent sub contract cu Manchester United. Conform sursei citate, spaniolii ar fi ajuns deja la un acord cu omologii lor englezi pentru un împrumut pe un sezon al lui Bayindir.

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Altay Bayindir Manchester United
Altay Bayindir, de la Manchester United la Celta Vigo. Foto: Hepta

 

Turcul mai are doar un an de contract cu echipa de pe „Old Trafford”, cu opțiune de prelungire pe încă un sezon. Totuși, pare că există șanse destul de mici ca acea clauză să fie activată, întrucât Bayindir nu este văzut în prezent drept o soluție viabilă pentru poarta „Diavolilor roșii”. Așadar, la cum arată lucrurile în acest moment, este posibil ca acest împrumut al său la Celta Vigo să se transforme chiar în transfer definitiv în vara anului viitor.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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