Probleme pentru Jose Mourinho! „The Special One” a ajuns la spital. Cu ce se confruntă antrenorul de la Benfica

Jose Mourinho, antrenorul celor de la Benfica, s-a confruntat cu o problemă medicală cu doar o zi înainte de meciul pe care echipa sa l-a jucat în campionatul intern. Portughezul a ajuns la spital și a fost internat din cauza unei inflamații în zona urechii.

Conform presei din Portugalia, Jose Mourinho a ajuns la spital vineri dimineață. Jurnaliștii de la A Bola scriu că antrenorul lusitan a acuzat un disconfort cauzat de o inflamație la ureche și a vrut să se asigure că nu este vorba despre nimic grav.

Medicii l-au consultat rapid pe Jose Mourinho și au ajuns la concluzia că nu este vorba despre o problemă serioasă. Doctorii i-au administrat un tratament antrenorului portughez, care și-a putut relua rapid activitatea la echipă. Benfica a învins-o pe Santa Clara cu 2-1 în campionat și rămâne în cursa pentru titlu, fiind pe locul 3.

Jose Mourinho e gata de duelul cu Real Madrid din Champions League

Este la doar câteva puncte de FC Porto, formația aflată pe primul loc în campionatul lusitan, iar The Special One își dorește să pună mâna pe marele trofeu în primul său sezon la clubul de pe Da Luz.

Jose Mourinho va da din nou piept cu Real Madrid. Portughezii pleacă, evident, cu șansa a doua, însă echipele lusitane au demonstrat în ultimele sezoane că sunt capabile să producă mari surprize în cupele europene.