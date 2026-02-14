Sport

Probleme pentru Jose Mourinho! „The Special One” a ajuns la spital. Cu ce se confruntă antrenorul de la Benfica

Jose Mourinho a ajuns de urgență la spital cu o zi înaintea meciului Benficăi din campionat. Ce au decis medicii după ce l-au consultat pe „The Special One”.
Alex Bodnariu
14.02.2026 | 16:11
Jose Mourinho a ajuns la spital. Cu ce probleme s-a confruntat antrenorul de la Benfica
Jose Mourinho, antrenorul celor de la Benfica, s-a confruntat cu o problemă medicală cu doar o zi înainte de meciul pe care echipa sa l-a jucat în campionatul intern. Portughezul a ajuns la spital și a fost internat din cauza unei inflamații în zona urechii.

Conform presei din Portugalia, Jose Mourinho a ajuns la spital vineri dimineață. Jurnaliștii de la A Bola scriu că antrenorul lusitan a acuzat un disconfort cauzat de o inflamație la ureche și a vrut să se asigure că nu este vorba despre nimic grav.

Medicii l-au consultat rapid pe Jose Mourinho și au ajuns la concluzia că nu este vorba despre o problemă serioasă. Doctorii i-au administrat un tratament antrenorului portughez, care și-a putut relua rapid activitatea la echipă. Benfica a învins-o pe Santa Clara cu 2-1 în campionat și rămâne în cursa pentru titlu, fiind pe locul 3.

Jose Mourinho e gata de duelul cu Real Madrid din Champions League

Echipa lui Jose Mourinho trece printr-o perioadă foarte bună. Este la doar câteva puncte de FC Porto, formația aflată pe primul loc în campionatul lusitan, iar The Special One își dorește să pună mâna pe marele trofeu în primul său sezon la clubul de pe Da Luz.

Mai mult, cei de la Benfica s-au calificat în barajul UEFA Champions League. Jose Mourinho va da din nou piept cu Real Madrid. Portughezii pleacă, evident, cu șansa a doua, însă echipele lusitane au demonstrat în ultimele sezoane că sunt capabile să producă mari surprize în cupele europene.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
