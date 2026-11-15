Probleme pentru Louis Munteanu? Antrenorul care l-a adus în SUA a fost dat afară

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Schimbare importantă la echipa lui Louis Munteanu! D.C. United a decis să încheie colaborarea cu René Weiler, tehnicianul care a insistat pentru transferul atacantului român de la . Formația din Washington a avut un sezon dezamăgitor în MLS, iar conducerea a hotărât să schimbe direcția înaintea următoarei stagiuni. Principalul favorit pentru postul rămas liber este Oscar Pareja, un antrenor cu experiență importantă în fotbalul nord-american.

René Weiler, omul care l-a adus pe Louis Munteanu la DC United, a fost demis!

Decizia despărțirii de René Weiler a fost anunțată oficial de D.C. United sâmbătă, 14 noiembrie. Tehnicianul elvețian ajunsese la club în vara anului 2025, iar mandatul său se încheie după un sezon și jumătate în care rezultatele nu au fost cele așteptate. D.C. United a terminat campionatul pe locul 14 în Conferința de Est, cu numai 33 de puncte, și a încheiat sezonul regulat pe poziția a 28-a în clasamentul general al . Echipa a ratat din nou calificarea în play-off, prelungindu-și seria negativă la șapte sezoane consecutive fără prezență în faza eliminatorie.

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Potrivit informațiilor publicate de , conducerea americanilor a ajuns la un acord de principiu cu Oscar Pareja, fost antrenor la Orlando City, FC Dallas și Colorado Rapids. Columbianul are o experiență consistentă în MLS și este considerat omul potrivit pentru a reconstrui echipa, iar numirea sa ar putea schimba inclusiv perspectivele lui Louis Munteanu pentru următorea stagiune.

⚫️🔴 BREAKING: D.C. United has fired head coach Rene Weiler and is expected to name Oscar Pareja his replacement, per sources – D.C. finished 14th this year in the East, missing the playoffs by 13 points

– Pareja to join after successful run in Orlando

https://t.co/ypholYD0T1 — Tom Bogert (@tombogert)

Louis Munteanu, cel mai scump transfer din istoria lui DC United!

Louis Munteanu a ajuns la D.C. United în ianuarie 2026, după ce a petrecut un sezon și jumătate la CFR Cluj. Transferul a costat aproximativ 7 milioane de dolari, o sumă record pentru clubul din capitala Statelor Unite. Atacantul român a semnat un contract pe trei ani și jumătate, până la finalul lui 2029, cu opțiune de prelungire pentru încă o stagiune.

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Mutarea a fost realizată la insistențele lui René Weiler, care a discutat personal cu fotbalistul înaintea transferului. Munteanu a fost adus în postura de „Designated Player”, statut rezervat jucătorilor pentru care cluburile MLS pot depăși anumite limite salariale, ceea ce înseamnă că șefii lui DC United l-au considerat pe român o piesă importantă în reconstrucția ofensivei. În sezonul 2026, el a bifat 21 de apariții în MLS, timp în care a izbutit să marcheze șase goluri și să ofere două pase decisive, fiind al doilea marcator al echipei în campionat, însă contribuția sa nu a fost suficientă pentru ca D.C. United să obțină calificarea în play-off.