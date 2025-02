Probleme pentru Lyon! Francezii sunt amenințați cu retrogradarea și riscă vânzarea vedetelor. Datorii de sute de milioane ale clubului

Francezii nu se află într-o situație tocmai bună, ceea ce ar putea să fie un avantaj al bucureștenilor în dubla manșă. Clubul din hexagon are datorii de sute de milioane de euro și este amenințată cu retrogradarea.

Probleme financiare uriașe pentru Lyon! Clubul ar putea fi nevoit să-și vândă vedetele

John Textor este un om de afaceri american în vârstă de 59 de ani care mai deține cluburile Botafogo, din Brazilia, și Crystal Palace, din Premier League. Eagle Football Group, compania prin intermediul căreia John Textor e acționarul majoritar la Lyon, are datorii de peste 460 de milioane de euro, potrivit celor de la L’Equipe.

Federația Franceză de Fotbal a avertizat-o pe viitoarea adversară a FCSB din optimile de finală ale Europa League că va retrograda la finalul stagiunii de Ligue 1 dacă nu își va achita datoriile integral.

Textor a sprijinit financiar clubul francez cu 40 de milioane de euro, sumă provenită din vânzarea lui Luiz Henrique de la Botafogo la Zenit. Această sumă poate fi vitală pentru Lyon, însă, dacă situația nu se va rezolva până la începutul verii, americanul va fi nevoit să plătească o sumă de 175 de milioane de euro, deoarece Botafogo se află și ea în criză financiară.

Dacă datoriile nu vor fi plătite, Lyon va retrograda indiferent de poziția pe care o va dobândi la finalul sezonului. Pentru a putea ieși din impas, formația din hexagon ar putea fi nevoită să-și vândă vedetele printre care se numără fotbaliști precum: Georges Mikautadze, Ernest Nuamah, Maxence Caqueret, Rayan Cherki și Malick Fofana.

Gigi Becali și-a dorit Lyon în optimi

Înainte de tragerea la sorți, FCSB putea pica fie cu Lyon, fie cu Eintracht Frankfurt. și a spus că așa și-a dorit să se întâmple:

„Aşa am dorit. Mi-am dorit Lyon. Normal că este de scos. Am dorit Lyon, Dumnezeu a zis “da”, poate să fie de scos. Eu aşa am dorit, am zis că nemţii sunt foarte puternici. Aşa am dorit, aşa a dorit Domnul. Nu mă mai interesează, ce-o fi o fi. Vreau să ne calificăm mai departe, ştiţi cum zic eu. Dar am făcut lucruri mari şi de acum ce vrea Dumnezeu să fie. Dacă joacă echipa ca aseară nu ne poate bate nimeni”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK, după tragerea la sorți.