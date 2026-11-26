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Imediat după 3-2 acasă cu Oțelul, Marius Șumudică anunța că pleacă de la CFR Cluj. A doua zi, antrenorul a revenit asupra deciziei, iar acum, înaintea meciului cu FC Voluntari, a transmis ce probleme are la echipă, dar și când este dispus să renunțe definitiv la postul său.

Probleme pentru Marius Șumudică înainte de FC Voluntari – CFR Cluj

Sezon plin de momente cu suișuri și coborâșuri în Gruia. Chiar dacă a reușit o revitalizare a echipei prin rezultatele obținute, în etapa 16 din SuperLiga. Ulterior, antrenorul s-a răzgândit, iar, într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, el Rămas pentru moment la cârma fostei campioane a României, „Șumi” nu privește cu ochi buni deplasarea cu FC Voluntari, întrucât are mari probleme de lot.

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Una dintre ele a fost dezvăluită în exclusivitate de FANATIK: , ratând finalul acestui an. „Iau tot lotul cu mine, dar înainte, dacă aveam foarte mulți, acum am rămas foarte puțini. Am pierdut cinci-șase jucători accidentați. Șfaiț accidentat, Pantalon suspendat, mai sunt jucători accidentați în momentul de față și care nu vor face deplasarea, încă trei-patru. L-am pierdut și pe Buș, care era oricând o soluție și un jucător bun”, a spus Marius Șumudică, la conferința de presă premergătoare meciului cu ilfovenii.

Marius Șumudică a spus până când stă la CFR Cluj

Ulterior, Marius Șumudică a spus că va sta pe banca echipei până la finalul acestui an, ducând la capăt cele 5 meciuri rămase de disputat. Apoi, el va avea o discuție finală cu conducerea în care vor pune cap la cap totul pentru ca antrenorul, așa cum își dorește, să fie pe bancă până vara viitoare, adică la finalul sezonului. „O să rămân până în iarnă, asta a fost discuția cu conducerea, cele cinci jocuri rămase. Sunt antrenorul CFR-ului. În iarnă vom avea o discuție, asta am vorbit cu conducerea, vom vedea ceea ce putem să facem ca strategie și eu îmi doresc să continui, vreau să-mi duc contractul până în vară.

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N-am venit aici să vin să mă plâng, să spun că plec. Accept foarte multe lucruri, dar va trebui să știu și eu strategia clubului. De asta sunt aproape de ei, discutăm, vom vedea ce se va întâmpla. Eu acum, cel puțin până pe 19 decembrie, sunt antrenorul CFR-ului. Mai departe vom vedea. Trebuie să vedem încotro o luăm, ce se întâmplă. Sunt fel de fel de zvonuri, astea nu fac decât să alimenteze negativ atmosfera din club, plecând de la jucători, antrenori, conducere. Nu este ușor să citești zi de zi că un jucător pleacă la rivala din oraș, că trebuie să vindem jucători ca să supraviețuim, numai lucruri negative. Mă, frate, aș vrea să văd și eu lucruri pozitive!”, a mai spus antrenorul CFR-ului.

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