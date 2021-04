Probleme pentru mii de pensionari. Au fost lăsați fără ajutor de Paște, la Constanța

În preajma sărbătorilor de Paște, mii de pensionari din Constanța au fost lăsați fără ajutor din partea statului, mai exact fără bonurile valorice din cadrul programului ”Respect”, demarat anual de autoritățile locale.

În această situație sunt circa 7.000 de vârstnici din orașul de la malul Mării Negre, mai exact cei cu pensii mici sau fără venituri. Aceștia nu vor primi ajutorul dacă nu îşi vor plăti la zi toate impozitele şi taxele locale.

Suma de 50 de lei pe lună oferită de autorităţile locale este condiționată de achitarea dărilor către bugetul local. Majoritatea bătrânilor nici măcar nu ştiu că le-a fost respinsă cererea şi încă mai aşteaptă poștașul cu tichetele valorice, scrie site-ul Cugetliber.

Mii de pensionari din Constanța, lăsați fără ajutor de Paște

Programul de ajutor social ”Respect” de la Constanța nu prea are parte de mult respect din partea autorităților locale pentru mii de pensionari, scrie presa din acest oraș.

Aproximativ 7000 de oameni cu venituri mici sau fără niciun ajutor financiar, se află în situația de a nu primi ajutor de Paște. Se pare că Primăria care nu le-a alocat tichetele sociale ”Respect”.

Asta duce la o situație extrem de complicată și dureroasă: multe dintre persoanele în vârstă au rămas fără un ajutor substanțial și nu vor avea ce pune pe masă, chiar de sărbătoarea Paștelui.

În primă fază, pensionarii au fost obligați să trimită cererile pentru tichetele sociale în valoare de 50 de lei, prin email, lucru extrem de dificil, din moment ce tehnologia este inaccesibilă multora dintre ei.

Oamenii nu s-au lăsat, și în ciuda vârstei înaintate au reușit să trimită cererile la timp, însă bătrânii acuză autoritățile că nu le-au oferit nici până în prezent un răspuns.

”Şi eu şi soţul meu, ambii suntem pensionari şi avem pensii de 1.200 şi 1.300 lei. Am reuşit să trimitem hârtiile, astă-toamnă printr-un nepot care are adresă de e-mail. Nici până în ziua de azi, nu am fost anunţaţi.

Am auzit că vor fi distribuite înainte de sărbători, dar la noi nu au venit. Am sunat să aflu ce este şi ni s-a spus că ne-a fost respinsă cererea, pentru că nu am plătit impozitul până pe 31 martie 2021”, a declarat una dintre pensionare, conform sursei citate.

Ce spun autoritățile despre această situație neplăcută

Autoritățile recunosc situația și o pun pe seama neplății impozitelor. ”Plata taxelor şi impozitelor este o condiţie pentru acordarea oricărui beneficiu de asistenţă socială, conform art. 9, alin. (9) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011: Beneficiile de asistenţă socială finanţate din bugetul de stat şi din bugetele locale se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligaţiilor de plată faţă de bugetul local”, a declarat, pentru Cuget Liber, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Constanţa.

În ceea ce-i privește, pensionarii se arată revoltați de faptul că nu li s-a spus că riscă să nu primească tichetele dacă nu sunt la zi cu impozitele.

”Eu recunosc că nu am plătit impozitul pe locul de veci, 10 lei pe an, în 2020. Atât am pe numele meu. Nu am ştiut că trebuie să fie totul plătit, că nu era mare lucru. Asta este bătaie de joc.

Vor să facă economie la primărie pe seama noastră. 50 de lei de la mine, 50 de lei de la altul şi de la altul, aşa primăria rămâne cu mai mulţi bani. Nu e corect aşa ceva!”, a spus un alt cetățean.