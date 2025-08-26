Sport

Probleme pentru Mircea Lucescu înaintea meciurilor echipei naționale din luna septembrie: „S-a accidentat din nou!”

Naționala României se pregătește de meciurile din luna septembrie. Ce problemă a întâmpinat deja selecționerul Mircea Lucescu.
Mihai Dragomir
26.08.2025 | 19:59
Probleme pentru Mircea Lucescu inaintea meciurilor echipei nationale din luna septembrie Sa accidentat din nou
Lovitură pentru Mircea Lucescu. Cine este jucătorul care s-a accidentat înaintea meciurilor din septembrie. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Naționala României revine pe gazon pentru meciurile din luna septembrie (cu Canada, amical, pe 5 septembrie și cu Cipru, etapa a 6-a din preliminariile CM 2026, 8 septembrie). Selecționerul Mircea Lucescu a primit deja o primă lovitură.

Lovitură importantă pentru Mircea Lucescu. Cine este jucătorul care s-a accidentat înaintea meciurilor echipei naționale din luna septembrie

Mircea Lucescu a emis la mijlocul lunii august lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Canada și Cipru, pe care se alfa și Valentin Mihăilă. Din păcate pentru selecționerul României, el nu va putea conta pe jucătorul transferat în această vară la Rizespor.

Fotbalistul de 25 de ani a jucat deja pentru noua sa echipă, însă problemele de acomodare au venit la pachet și cu o accidentare suferită chiar la antrenamente. „Il Luce” a mai precizat că Mihăilă are dificultăți și din cauza sistemului de joc al antrenorului grupării din Turcia.

„Mihăilă s-a accidentat din nou, la antrenament. Sunt problemele care au fost. Sunt nouă jucători care s-au transferat și nu e simplu să se adapteze. Mihăilă s-a mutat la Rize și antrenorul lui Rize joacă în 3-5-2, iar Mihăilă nu poate să facă în lateral ce face un jucător care provine din fundaș”, a declarat Mircea Lucescu, la TV Digi Sport.

Mihăilă, criticat de turci după doar două meciuri

Valentin Mihăilă nu a avut parte de un start promițător la Rizespor. Prima etapă din noul sezon al campionatului Turciei a însemnat un eșec dur (0-3 cu Goztepe), în timp ce a doua etapă a venit cu o remiză (0-0 cu Alanyaspor). Turcii l-au catalogat deja pe fotbalistul român.

„Mihăilă se adaptează cu greu la noua sa echipă. Joacă pe același post ca și la Parma, sezonul trecut, însă risipește mingi bune în careul advers. I-a supărat pe fani”, au scris jurnaliștii turci de la Rizedeyiz.

