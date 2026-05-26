Probleme pentru Mirel Rădoi! Antrenorul lui Gaziantep ajunge pe masa de operație

Mirel Rădoi a anunțat că are probleme serioase la genunchi și că va avea nevoie de operație. Fostul căpitan al Stelei va participa totuși la meciul de gală dintre legendele Stelei și Rapidului.
Alex Bodnariu
26.05.2026 | 22:15
Probleme serioase pentru Mirel Rădoi înaintea meciului de gală: „Nu sunt pregătit fizic”
La 20 de ani de la unul dintre cele mai memorabile dueluri din istoria fotbalului românesc în Europa, steliștii și rapidiștii care au scris acel sfert de finală din Cupa UEFA revin față în față. Mirel Rădoi, antrenorul celor de la Gaziantep, a declarat că nu este deloc pregătit din punct de vedere fizic pentru acest meci de gală.

Steaua și Rapid refac sfertul istoric din Cupa UEFA!

În 2006, cele două echipe s-au înfruntat într-o dublă manșă în sferturile de finală ale Cupei UEFA. În tur, Steaua a remizat 0-0 pe teren propriu, iar în returul de pe Giulești scorul a fost 1-1. Echipa de sub Podul Grant a fost eliminată din cauza golului încasat pe teren propriu.

La 20 de ani de la dubla istorică, jucătorii celor două echipe revin pe teren într-un meci de gală. Pe banca steliștilor va sta Cosmin Olăroiu, iar Răzvan Lucescu va bifa rolul de antrenor al grupării giuleștene. Nu vor lipsi jucătorii emblematici ai fotbalului românesc.

Duelul care a făcut istorie revine după 20 de ani! Mirel Rădoi a recunoscut că are nevoie de operație

Mirel Rădoi, antrenorul celor de la Gaziantep, a răspuns pozitiv provocării. Totuși, tehnicianul a dat de înțeles că se va menaja. Acesta are probleme la genunchi și a precizat chiar că ar avea nevoie de o intervenție chirurgicală.

„(n.r. Ești pregătit să intri pe teren?) Eu fizic nu prea sunt pregătit, pentru că am probleme cu genunchiul, trebuie să mă operez. Probabil că voi lovi mingea mai puțin, pentru că așa eram obișnuit și când eram jucător. Loveam mingea mai puțin și loveam adversarul mai mult”, a declarat Mirel Rădoi, conform Sport.ro.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
