Probleme pentru Mirel Rădoi! Un titular s-a rupt în derby-ul cu FCSB și a început să plângă!

. Echipa lui Mirel Rădoi a făcut un meci slab, iar antrenorul formației din Bănie are și alte bătăi de cap. Unul dintre jucătorii importanți din lot s-a accidentat și a fost surprins în lacrimi.

Mihnea Rădulescu s-a accidentat în FCSB – Universitatea Craiova 1-0

Atacantul a început titular meciul cu FCSB, însă a rezistat pe teren doar 11 minute. Acesta s-a accidentat, iar Mirel Rădoi a fost nevoit să trimită în teren un alt jucător care să îndeplinească regula U21.

Fotbalistul a fost extrem de afectat de accidentarea suferită. Fotoreporterii de la stadion l-au surprins pe Mihnea Rădulescu cu lacrimi în ochi în momentul în care și-a ocupat locul pe banca de rezerve, așa cum anunță .

Rămâne Mirel Rădoi fără un jucător important pentru regula U21!?

Ar putea fi o problemă destul de complicată pentru olteni. Mihnea Rădulescu îndeplinește criteriul de vârstă U21, iar în cazul în care medicii vor da un verdict pesimist, Mirel Rădoi ar putea fi nevoit să facă improvizații în echipa de start.

Norocul lui Mirel Rădoi este că urmează o pauză competițională cauzată de jocurile echipelor naționale. Astfel, Mihnea Rădulescu are mai mult timp la dispoziție pentru a reveni pe teren. Rămâne însă de văzut ce vor spune medicii.

Victoria FCSB în unul dintre derby-urile etapei animă și mai mult situația din Superliga României. Roș-albaștrii se apropie de locurile care garantează prezența în play-off, în timp ce Universitatea Craiova încheie etapa în spatele noului lider, Rapid București.