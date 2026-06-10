Sport

Probleme pentru Nuno Campos! Doi jucători importanți de la Dinamo vor rata perioada de pregătire și startul următorului sezon

Doi jucători importanți de la Dinamo se confruntă cu probleme medicale și vor rata perioada de pregătire pe care „câinii” o vor efectua sub comanda noului antrenor Nuno Campos. Când ar putea reveni aceștia pe gazon.
Bogdan Mariș
10.06.2026 | 19:08
Probleme pentru Nuno Campos Doi jucatori importanti de la Dinamo vor rata perioada de pregatire si startul urmatorului sezon
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George Pușcaș (30 de ani) și Adrian Mazilu (20 de ani) se confruntă cu probleme medicale. Atacantul s-a operat deja, iar fostul jucător al Farului ar putea să treacă la rândul său printr-o intervenție chirurgicală. FOTO: Sport Pictures
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Nuno Campos (51 de ani) este tehnicianul care îl înlocuiește pe Zeljko Kopic pe banca lui Dinamo, însă lusitanul a primit o veste neplăcută încă din startul mandatului. George Pușcaș (30 de ani) și Adrian Mazilu (20 de ani) se confruntă cu probleme medicale, iar atacantul s-a operat deja, în timp ce fotbalistul transferat de la Brighton ar putea să treacă la rândul său printr-o intervenție chirurgicală.

George Pușcaș s-a operat! Când ar putea reveni pe gazon atacantul lui Dinamo

George Pușcaș se confruntă de mai mult timp cu o hernie inghinală, însă a decis să nu se opereze cât timp echipa „roș-albă” evolua în play-off și se lupta pentru o calificare în cupele europene. Atacantul a semnat cu Dinamo în februarie și a reușit să marcheze un gol și să ofere o pasă decisivă în cele 8 meciuri jucate în toate competițiile pentru gruparea din capitală.

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Din nefericire pentru „câini”, Pușcaș a fost indisponibil chiar la cel mai important meci al lui Dinamo, barajul pentru Conference League cu FCSB, pierdut cu 1-2. Conform prosport.ro, atacantul s-a operat marți la Londra și va absenta timp de 6-8 săptămâni. Așadar, Pușcaș va rata perioada de pregătire, inclusiv cantonamentul din Polonia, dar și primele 4-5 etape ale sezonului 2026-2027. Începând din această vară, pe banca lui Dinamo se va afla tehnicianul portughez Nuno Campos, aspect dezvăluit în exclusivitate de FANATIK pe 6 iunie.

Probleme medicale și pentru Adrian Mazilu. Ce urmează pentru tânărul fotbalist

Adrian Mazilu se confruntă la rândul său cu o hernie inghinală. Transferat de Dinamo în vara anului trecut de la Brighton, pentru 400.000 de euro, fostul jucător al Farului a debutat în tricoul „roș-alb” în noiembrie și a jucat în 15 meciuri, fără vreo contribuție decisivă. Ultimul său meci a fost victoria cu Universitatea Cluj din play-off (2-1), duel disputat pe 18 aprilie.

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În acest context, Mazilu ar putea să se opereze la rândul său și ar urma să fie indisponibil pentru o perioadă similară cu cea a lui George Pușcaș, 6-8 săptămâni. Internaționalul de tineret ar rata așadar perioada de pregătire și primele runde din sezonul 2026-2027. Înainte de transferul la Dinamo, Mazilu nu jucase într-un meci oficial timp de peste un an, fiind afectat de probleme musculare.

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