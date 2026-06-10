Probleme pentru Nuno Campos! Doi jucători importanți de la Dinamo vor rata perioada de pregătire și startul următorului sezon

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Nuno Campos (51 de ani) este tehnicianul care îl înlocuiește pe Zeljko Kopic pe banca lui Dinamo, însă lusitanul a primit o veste neplăcută încă din startul mandatului. George Pușcaș (30 de ani) și Adrian Mazilu (20 de ani) se confruntă cu probleme medicale, iar atacantul s-a operat deja, în timp ce fotbalistul transferat de la Brighton ar putea să treacă la rândul său printr-o intervenție chirurgicală.

George Pușcaș s-a operat! Când ar putea reveni pe gazon atacantul lui Dinamo

George Pușcaș se confruntă de mai mult timp cu o hernie inghinală, însă a decis să nu se opereze cât timp echipa „roș-albă” evolua în play-off și se lupta pentru o calificare în cupele europene. Atacantul a semnat cu Dinamo în februarie și a reușit să marcheze un gol și să ofere o pasă decisivă în cele 8 meciuri jucate în toate competițiile pentru gruparea din capitală.

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Din nefericire pentru „câini”, , pierdut cu 1-2. Conform , atacantul s-a operat marți la Londra și va absenta timp de 6-8 săptămâni. Așadar, Pușcaș va rata perioada de pregătire, inclusiv cantonamentul din Polonia, dar și primele 4-5 etape ale sezonului 2026-2027. Începând din această vară, .

Probleme medicale și pentru Adrian Mazilu. Ce urmează pentru tânărul fotbalist

Adrian Mazilu se confruntă la rândul său cu o hernie inghinală. Transferat de Dinamo în vara anului trecut de la Brighton, pentru 400.000 de euro, fostul jucător al Farului a debutat în tricoul „roș-alb” în noiembrie și a jucat în 15 meciuri, fără vreo contribuție decisivă. Ultimul său meci a fost victoria cu Universitatea Cluj din play-off (2-1), duel disputat pe 18 aprilie.

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În acest context, Mazilu ar putea să se opereze la rândul său și ar urma să fie indisponibil pentru o perioadă similară cu cea a lui George Pușcaș, 6-8 săptămâni. Internaționalul de tineret ar rata așadar perioada de pregătire și primele runde din sezonul 2026-2027. Înainte de transferul la Dinamo, Mazilu nu jucase într-un meci oficial timp de peste un an, fiind afectat de probleme musculare.