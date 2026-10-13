Din nou interdicție la transferuri! Noi probleme pentru o echipă de play-off din SuperLiga: insolvența, singura soluție

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Petrolul Ploiești surprinde pe toată lumea în acest start de campionat după ce a reușit după 11 etape să urce pe un loc de play-off, însă problemele financiare nu se mai termină pentru „haită”. De această dată, prahovenii au aflat că au din nou interdicție la transferuri, după modelul CFR Cluj, pentru datorii mai vechi pentru un jucător.

Petrolul Ploiești are din nou interdicție la transferuri. Prahovenii au datorii de 9 milioane de euro

În această vară, Petrolul a reușit cu chiu cu vai să plătească o datorie de 165.000 de euro pentru a debloca înregistrarea transferurilor, în condițiile în care clubul era în acel moment în procedura de concordat preventiv. În condițiile în care Petrolul are datorii de 9 milioane de euro, ultima salvare pentru prahoveni pare insolvența.

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Pentru Petrolul, pentru că nu este o perioadă în care echipele fac transferuri, însă prahovenii trebuie să salveze din nou situația până în iarnă. Pentru Petrolul, perioadele în care au interzis la transferuri oscilează cu cele în care își plătesc restanțele, drept dovadă un episod din 2024 când prahovenii au avut interzis la transferuri pentru o datorie de 50.000 de euro pentru Albin Berisha la Ballkani.

În această vară, îngropați de datorii, cei de la la Tribunalul Prahova. Așa cum FANATIK scria, datoriile clubului urcau atunci la 9 milioane de euro. „Am cerut intrarea în insolvență a clubului la Tribunalul Prahova. Falimentul nu bate la ușă. Avem un plan bine gândit, aveam nevoie de a intra în insolvență pentru a-l putea pune în aplicare.

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Petrolul Ploiești are mari probleme financiare și speră să se redreseze cu ajutorul insolvenței

Știu că lucrurile nu sună foarte bine, dar insolvența nu este un lucru negativ, este benefică pentru continuitatea clubului. Totul depinde de planul de insolvență care urmează să fie aprobat”, a declarat în acel moment Cristian Fogarassy, vicepreședintele Petrolului, pentru FANATIK. Dacă totul va decurge conform „planului”, Petrolul are șanse să scape de o bună parte din datorii.

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Cu toate că în ultimii ani la Petrolul au sosit o serie de investitori turci care promiteau că vor face din Petrolul o forță a campionatului, acest lucru nu s-a întâmplat. Așadar, pe 30 decembrie 2024 Petrolul înregistra la Tribunalul Prahova dosarul 5348/105/2024, solicitând deschiderea procedurii de concordat preventiv.