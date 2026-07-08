Probleme pentru Oleksandr Romanchuk! Ucraineanul, avariat serios în meciul cu ML Vitebsk. Foto

ADVERTISEMENT

Oleksandr Romanchuk a fost avariat destul de serios în partida cu ML Vitebsk, din prima manșă a turului 1 din Champions League. Fundașul Universității Craiova a suferit după o intrare dură a unui adversar.

Oleksandr Romanchuk, probleme medicale în ML Vitebsk – Universitatea Craiova

În finalul primei reprize, la momentul acordării celui de-al doilea penalty pentru Universitatea Craiova, Oleksandr Romanchuk a fost lovit cu cotul în gură de un fundaș advers, iar ucraineanul a primit îngrijiri chiar pe gazon.

ADVERTISEMENT

După o scurtă evaluare, fundașul ”alb-albaștrilor” a fost scos pe marginea terenului, pentru ca întâlnirea să poată continua. În timp ce era bandajat și i se punea tifon în gură, acesta se uita insistent spre teren pentru a urmări execuția lui Assad Al Hamlawi.

Romanchuk i-a făcut semn medicului să se oprească puțin pentru a vedea mai bine faza și a strâns pumnul când a mingea a intrat în plasă și scorul s-a făcut 3-1. Apoi, el a primit în continuare îngrijiri.

ADVERTISEMENT

În repriza a doua a jucat cu tifon și un mic bandaj, dar în minutul 76 a fost înlocuit cu Alexandru Crețu. Imediat după schimbare, ucraineanul a salutat toată banca, antrenorul Filipe Coelho l-a luat în brațe, iar apoi medicul Claudiu Stamatescu l-a luat din nou la verificări.

ADVERTISEMENT

Când se joacă returul cu ML Vitebsk

, în prima manșă a turului 1 preliminar din Champions League și este ca și calificată în faza următoare a competiției.

ADVERTISEMENT

La întâlnire , în frunte cu Mihai Rotaru, care a ajuns la stadion abia în minutul 20. El a ratat primele două goluri ale duelului, dar a văzut evoluția entuziasmantă a trupei lui Filipe Coelho.

Golurile oltenilor în partida desfășurată la Mezokovesd (Ungaria) au fost marcate de Baiaram (4), Al Hamlawi (24, 43, ambele din penalty) și Nsimba (90+4). Partida retur din Bănie este programată miercuri, 15 iulie, de la ora 20:30.