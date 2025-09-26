Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Probleme pentru Rădoi înainte de Universitatea Craiova – Dinamo! Care e situaţia lui Assad şi ce se întâmplă cu Baiaram. Exclusiv

Bătăi de cap pentru Mirel Rădoi înainte de Universitatea Craiova - Dinamo. Assad, atacantul-revelație din Superliga, a acuzat probleme medicale. Cine va fi titular în atac.
Alex Bodnariu
26.09.2025 | 13:43
Probleme pentru Radoi inainte de Universitatea Craiova Dinamo Care e situatia lui Assad si ce se intampla cu Baiaram Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Cine va fi titular în atacul Universității Craiova în meciul cu Dinamo. Probleme pentru Rădoi

E meci mare vineri seara în Bănie. Universitatea Craiova primește vizita rivalilor de la Dinamo, iar atmosfera se anunță senzațională, cu 25 de mii de fani în tribune. Mirel Rădoi nu are însă liniște: antrenorul oltenilor se confruntă cu mari probleme cauzate de accidentări.

ADVERTISEMENT

Probleme de lot pentru Mirel Rădoi înainte de meciul cu Dinamo. Ce se întâmplă cu Baiaram și Assad

Universitatea Craiova a pierdut ultimul meci din campionat, însă oltenii rămân pe primul loc în Superliga României. Apar însă și primele probleme de lot pentru Mirel Rădoi, care va fi nevoit să improvizeze în partida cu Dinamo.

Horia Ivanovici a anunțat, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că Assad, atacantul palestinian adus în această vară în Bănie, nu va fi titular în derby-ul cu Dinamo. Vârful, care a impresionat în tricoul Universității Craiova, a avut probleme medicale, iar în locul său va intra Nsimba.

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici a făcut anunțul. Cine va fi titular în atacul Craiovei în meciul cu Dinamo

În schimb, Ștefan Baiaram va juca încă din primul minut, deși și el a avut în ultimele săptămâni dificultăți cu accidentările și nu a putut evolua la echipa națională. Și în apărare Mirel Rădoi va avea bătăi de cap: ucraineanul Romanchuk ar putea fi lăsat în afara primului 11.

”La Dinamo lipsește Gnahoré. La Craiova, în schimb, Assad a reluat antrenamentele normale, dar Rădoi va începe cu Nsimba și Baiaram în spatele vârfului. Nu va începe Assad titular. E posibil ca nici Romanchuk să nu joace, fiind înlocuit de Rus.

ADVERTISEMENT
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO...
Digi24.ro
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești

Chiar dacă e frig, Dinamo va avea parte de o atmosferă încinsă. Sunt 25 de mii de bilete vândute, deși la Craiova plouă”, a declarat Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, înainte de derby-ul din Bănie, Universitatea Craiova – Dinamo.

ADVERTISEMENT
Reacția presei din Ungaria, după ce FCSB a câștigat în Europa League. ”Durează...
Digisport.ro
Reacția presei din Ungaria, după ce FCSB a câștigat în Europa League. ”Durează de peste 40 de ani”
Adrian Ilie i-a dat lui Mirel Rădoi exemplul lui Mircea Lucescu și Sergen...
Fanatik
Adrian Ilie i-a dat lui Mirel Rădoi exemplul lui Mircea Lucescu și Sergen Yalcin ținând cont de „cazul Baiaram”
Mihai Rotaru a calculat şansele celor de la FCSB şi CFR Cluj de...
Fanatik
Mihai Rotaru a calculat şansele celor de la FCSB şi CFR Cluj de a intra în play-off: „Atâtea puncte trebuie să facă”
Fanatik SuperLiga, vineri, 26 septembrie, ora 12:00. Horia Ivanovici, ediție specială după Go...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, vineri, 26 septembrie, ora 12:00. Horia Ivanovici, ediție specială după Go Ahead Eagles – FCSB
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Mesaje scandaloase date de patronul Craiovei, Mihai Rotaru, jurnalistului Decebal Rădulescu, după emisiune
iamsport.ro
Mesaje scandaloase date de patronul Craiovei, Mihai Rotaru, jurnalistului Decebal Rădulescu, după emisiune
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!