Probleme pentru Rădoi înainte de Universitatea Craiova – Dinamo! Care e situaţia lui Assad şi ce se întâmplă cu Baiaram. Exclusiv

E meci mare vineri seara în Bănie. Universitatea Craiova primește vizita rivalilor de la Dinamo, iar atmosfera se anunță senzațională, cu 25 de mii de fani în tribune. Mirel Rădoi nu are însă liniște: antrenorul oltenilor se confruntă cu mari probleme cauzate de accidentări.

Probleme de lot pentru Mirel Rădoi înainte de meciul cu Dinamo. Ce se întâmplă cu Baiaram și Assad

Universitatea Craiova a pierdut ultimul meci din campionat, însă oltenii rămân pe primul loc în Superliga României. , care va fi nevoit să improvizeze în partida cu Dinamo.

Horia Ivanovici a anunțat, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că Assad, atacantul palestinian adus în această vară în Bănie, nu va fi titular în derby-ul cu Dinamo. Vârful, care a impresionat în tricoul Universității Craiova, a avut probleme medicale, iar în locul său va intra Nsimba.

Horia Ivanovici a făcut anunțul. Cine va fi titular în atacul Craiovei în meciul cu Dinamo

În schimb, și nu a putut evolua la echipa națională. Și în apărare Mirel Rădoi va avea bătăi de cap: ucraineanul Romanchuk ar putea fi lăsat în afara primului 11.

”La Dinamo lipsește Gnahoré. La Craiova, în schimb, Assad a reluat antrenamentele normale, dar Rădoi va începe cu Nsimba și Baiaram în spatele vârfului. Nu va începe Assad titular. E posibil ca nici Romanchuk să nu joace, fiind înlocuit de Rus.

Chiar dacă e frig, Dinamo va avea parte de o atmosferă încinsă. Sunt 25 de mii de bilete vândute, deși la Craiova plouă”, a declarat Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, înainte de derby-ul din Bănie, Universitatea Craiova – Dinamo.